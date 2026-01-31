嘻小瓜包6600遭酸全場最少！Lulu夫妻真實反應曝光 陳漢典親哥也說話了

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳漢典與「Lulu」黃路梓茵25日舉辦婚宴，現場星光熠熠，賓客陣容被形容堪比三金頒獎典禮，不料婚宴後卻意外掀起風波。嘻小瓜出席喜宴時拍下「假哭心疼紅包錢」的自嘲影片，原本只是綜藝式幽默，卻遭部分網友點名狠酸「全場包最少」，引爆輿論延燒；對此，Lulu夫妻倆的真實反應及陳漢典親哥哥的回應也曝光。

陳漢典（左起）、Lulu日前舉辦婚禮，嘻小瓜包6600元卻遭網友酸全場最少。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

嘻小瓜在陳漢典與Lulu婚宴結束後，上傳一段短片自嘲參加婚禮「假哭心疼紅包錢」，卻被部分網友解讀成紅包金額話題，甚至有人留言開酸「全場包最少」，相關言論引發其他網友不滿，直言紅包本就屬於心意，不該被公開檢視或公審。也有網友為嘻小瓜抱屈，進一步點名夫妻倆直言，「Lulu、陳在（再）不出來處理我會開始討厭他們，包多少本來就是心意，被公審主人不緩頰真的太扯，尤其S（小S）去都沒去直接給16000也被罵，火大中。」

面對爭議意外延燒到Lulu與陳漢典，嘻小瓜也親上火線出面說明，「他們有回覆我，我自己只是顧慮對方感受，沒有把私訊內容說出來，但他們真的不在意費用，他們很開心大家來參與！」強調夫妻倆完全不在意紅包金額。不僅如此，陳漢典親哥哥陳漢榜也現身向嘻小瓜致謝，「很感謝你來，很開心看到你。影片真的好笑，哈哈哈！」不少網友也紛紛給予力挺，「包多少與外人無關」、「人到就是祝福」，呼籲外界停止過度解讀，替整起事件畫下句點。

