（連線專訪）完全無聲探索恐怖！《猩瘋血雨》導演親曝為奧斯卡得主改劇本「打開一扇門」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕恐怖片《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴、被視為家人的黑猩猩，因感染狂犬病化身為致命獵殺者。片中家庭大家長一角，則由曾以《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳男配角的聽障男星特洛伊科特蘇爾飾演。導演約翰尼斯羅伯茲大讚他是「地表最善良的人之一」，更透露正是因為特洛伊答應演出，才促使他進一步調整劇本設定。

特洛伊科特蘇爾（左）在《猩瘋血雨》保護家人。（UIP提供）

導演羅伯茲表示：「這個角色一開始並不是為聽障演員所編寫，但我是特洛伊的大粉絲，所以我們決定主動聯絡他。」除了讚賞對方的善良，他也提到特洛伊身上充滿正能量，「我從他身上學到很多關於聽障人士日常生活的細節，那些看似平凡、卻與常人略有不同的小事，反而讓角色與整部電影更加真實。」

奧斯卡得主特洛伊科特蘇爾日前出席《猩瘋血雨》首映會，擺出嚇人姿勢。（UIP提供）

羅伯茲進一步指出，特洛伊的加入，意外與電影探討的「語言與溝通」主題不謀而合。「我當然得為他修改劇本，但這也打開了一扇門，讓我們能從他的世界出發，去探索恐怖是什麼感覺。」他直言這樣的創作過程十分有趣，「他人真的超好，是世界上最溫柔、最友善的人。」

特洛伊科特蘇爾（中）在《猩瘋血雨》飾演強妮史葵雅（左）和吉婭杭特的父親。（UIP提供）

特洛伊則形容《猩瘋血雨》有點像《大白鯊》，笑說：「只不過那隻鯊魚是住在你家裡！」他分享自己一輩子都在看恐怖片，卻從未見過以聽障人士為主角的恐怖電影角色，「我非常喜歡這個故事和電影的敘事方式，能夠與導演約翰尼斯合作，也讓我感到非常興奮。他是恐怖類型的大師，而能受邀演出這部電影，對我來說真的是莫大的榮幸。」

片中特別為特洛伊設計了一場令人心驚膽戰的關鍵戲碼，當角色返家時，完全不知道一對女兒正身陷極度危險之中，也聽不見她們的尖叫聲。「這是一種前所未見、截然不同的視角，他必須在完全聽不見任何聲音的狀態下，摸索著穿越這場噩夢。」導演約翰尼斯也透過巧妙的敘事與聲音設計，將這樣的感官限制融入戲中。《猩瘋血雨》現正於全台上映。

