自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（連線專訪）完全無聲探索恐怖！《猩瘋血雨》導演親曝為奧斯卡得主改劇本「打開一扇門」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕恐怖片《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴、被視為家人的黑猩猩，因感染狂犬病化身為致命獵殺者。片中家庭大家長一角，則由曾以《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳男配角的聽障男星特洛伊科特蘇爾飾演。導演約翰尼斯羅伯茲大讚他是「地表最善良的人之一」，更透露正是因為特洛伊答應演出，才促使他進一步調整劇本設定。

特洛伊科特蘇爾（左）在《猩瘋血雨》保護家人。（UIP提供）特洛伊科特蘇爾（左）在《猩瘋血雨》保護家人。（UIP提供）

導演羅伯茲表示：「這個角色一開始並不是為聽障演員所編寫，但我是特洛伊的大粉絲，所以我們決定主動聯絡他。」除了讚賞對方的善良，他也提到特洛伊身上充滿正能量，「我從他身上學到很多關於聽障人士日常生活的細節，那些看似平凡、卻與常人略有不同的小事，反而讓角色與整部電影更加真實。」

奧斯卡得主特洛伊科特蘇爾日前出席《猩瘋血雨》首映會，擺出嚇人姿勢。（UIP提供）奧斯卡得主特洛伊科特蘇爾日前出席《猩瘋血雨》首映會，擺出嚇人姿勢。（UIP提供）

羅伯茲進一步指出，特洛伊的加入，意外與電影探討的「語言與溝通」主題不謀而合。「我當然得為他修改劇本，但這也打開了一扇門，讓我們能從他的世界出發，去探索恐怖是什麼感覺。」他直言這樣的創作過程十分有趣，「他人真的超好，是世界上最溫柔、最友善的人。」

特洛伊科特蘇爾（中）在《猩瘋血雨》飾演強妮史葵雅（左）和吉婭杭特的父親。（UIP提供）特洛伊科特蘇爾（中）在《猩瘋血雨》飾演強妮史葵雅（左）和吉婭杭特的父親。（UIP提供）

特洛伊則形容《猩瘋血雨》有點像《大白鯊》，笑說：「只不過那隻鯊魚是住在你家裡！」他分享自己一輩子都在看恐怖片，卻從未見過以聽障人士為主角的恐怖電影角色，「我非常喜歡這個故事和電影的敘事方式，能夠與導演約翰尼斯合作，也讓我感到非常興奮。他是恐怖類型的大師，而能受邀演出這部電影，對我來說真的是莫大的榮幸。」

片中特別為特洛伊設計了一場令人心驚膽戰的關鍵戲碼，當角色返家時，完全不知道一對女兒正身陷極度危險之中，也聽不見她們的尖叫聲。「這是一種前所未見、截然不同的視角，他必須在完全聽不見任何聲音的狀態下，摸索著穿越這場噩夢。」導演約翰尼斯也透過巧妙的敘事與聲音設計，將這樣的感官限制融入戲中。《猩瘋血雨》現正於全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中