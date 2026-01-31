自由電子報
娛樂 電影

美乳女神辣捧雙乳登封！曝擇偶條件重申立場 與政治劃清界線

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢新生代「美乳女神」席德妮史威尼近日受訪時再度為自身立場劃清界線，直言自己無意涉入政治議題，「我不是來談政治的，我在藝術領域工作，那從來不是我想像會投入的方向。」

席德妮史威尼最近也推出內衣品牌。（翻攝自IG）席德妮史威尼最近也推出內衣品牌。（翻攝自IG）

席德妮辣登《柯夢波丹》最新一期封面，在專訪中坦言，儘管外界時常期待公眾人物對政治議題表態，但她始終選擇保持距離。「我成為演員，是因為我喜歡說故事，這才是我熱愛、也想專注的事情。」

現年28歲的席德妮也強調自身的核心價值觀並不建立在對立之上，「我不相信任何形式的仇恨，我相信人與人之間應該彼此相愛、尊重並理解對方。」她表示，這樣的信念來自個人生活經驗，而非政治立場。

席德妮史威尼大秀好身材。（翻攝自IG）席德妮史威尼大秀好身材。（翻攝自IG）

然而，席德妮坦言，拒絕涉入政治反而讓她更容易被貼上標籤。近來她在社群平台上被部分網友冠上「MAGA Barbie」的稱號，對此她直言相當無奈，「我從來就不是來談政治的，我一直只是想創作藝術。但正因如此，有些人反而想把我推到更前面，甚至把我當成某種象徵或棋子。那些標籤是別人加諸在我身上的，我無法控制。」

相關討論，也延續到她去年為American Eagle拍攝的廣告風波。該系列以「Sydney Sweeney Has Great Jeans」（Jenes有基因的諧音，被指暗示席德妮史威尼有良好基因）為主打標語，卻因雙關語引發爭議，部分聲音指控廣告暗示優生學或白人至上主義，也有人批評視覺呈現過度性化，引起網路熱議。

談到被外界投射各種立場與想法的感受，席德妮坦言並不輕鬆，「當別人替你說出你相信什麼、在想什麼，尤其那些根本與你不符時，那真的很不舒服。這對我來說是一段很奇怪、也需要時間消化的過程，因為那不是我。」

席德妮史威尼辣登《柯夢波丹》封面。（翻攝自IG）席德妮史威尼辣登《柯夢波丹》封面。（翻攝自IG）

她也透露，這一連串爭議讓她重新思考自己與社群媒體的關係。「我還是會上網、會看到那些評論，但我正在慢慢抽離」席德妮表示，「事情已經發展到一個程度，對我來說，全面吸收這些資訊並不健康。」

儘管爭議不斷，席德妮過去也曾公開表示，自己並不認同外界強加於該廣告的政治解讀，「很多人替我貼上動機與標籤，但那些都不是真的。」她同時強調，自己仍然喜歡該品牌，也喜歡那次合作的產品本身。最新專訪中，她也再次重申，帶著善意前行、專注於表演與創作，依然是她現階段最重要的目標。

除了重申立場，去年恢復單身的她也直言想找一個能和她一起跳傘或爬山的「運動型、外向以及幽默風趣」的另一半，「我需要一個非常特定類型的人來適應我的一切。曾經有一個我非常非常喜歡的人，但他告訴我，他無法適應我的世界，這很讓我糾結。」

