自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

社長迎賓！King＆Prince快閃店內部曝光 電影海報展覽必朝聖

King＆Prince電影海報太好看，再次感嘆。（環球音樂提供）King＆Prince電影海報太好看，再次感嘆。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓旗下人氣男團King & Prince首度在台合體，明天（31日）晚間將站上台北小巨蛋錄製2026《超級巨星紅白藝能大賞》，上午11時45分將出席記者會，與台灣媒體相見歡，台視也會在官方頻道進行直播。

King＆Prince電影海報印在T恤提供粉絲購買，粉絲應該很難抉擇要買哪一件，不如全都買吧。（環球音樂提供）King＆Prince電影海報印在T恤提供粉絲購買，粉絲應該很難抉擇要買哪一件，不如全都買吧。（環球音樂提供）

永瀬廉、髙橋海人此趟來台行程滿檔，今天開放粉絲接機，希望400名粉絲擠爆台北松山機場，接著他們又被直擊現身位在台北光點樓上的「限定珈琲館」，引來粉絲注目。

相關新聞：King＆Prince首合體來台！400台粉搶看永瀬廉髙橋海人

King＆Prince專輯在現場也有販售。（環球音樂提供）King＆Prince專輯在現場也有販售。（環球音樂提供）

King＆Prince每款布章都可愛。（環球音樂提供）King＆Prince每款布章都可愛。（環球音樂提供）

為了紀念這次特別的海外活動與第七張專輯《STARRING》發行，環球音樂在台北信義區安排大型廣告電視牆讓粉絲朝聖打卡拍照，還將舉行「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING” IN TAIPEI」台北快閃店與「STARRING 期間限定珈琲館」，自明天（31日）起迎接各位粉絲的到來。不得不說，主辦單位實在是相當用心，搭配King & Prince這次專輯走的「電影風」，把整個空間打造成一間電影院，不但放著多張電影海報，電影海報更印成T恤供粉絲購買，更不用說快閃店位處的地點正好就是台北光點，正是電影院，Tiara（粉絲名）絕對一定要來朝聖。

現場還展示King＆Prince去年台視紅白所穿的服裝。（環球音樂提供）現場還展示King＆Prince去年台視紅白所穿的服裝。（環球音樂提供）

King＆Prince的電影海報，很符合台北光點的風格。（環球音樂提供）King＆Prince的電影海報，很符合台北光點的風格。（環球音樂提供）

有超大面的King＆Prince照片可以合照。（記者廖俐惠攝）有超大面的King＆Prince照片可以合照。（記者廖俐惠攝）

King＆Prince珈琲館的餐點真的太少女了啦。（環球音樂提供）King＆Prince珈琲館的餐點真的太少女了啦。（環球音樂提供）

「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”IN TAIPEI」台北快閃店除了新系列商品外，還有專為台北快閃店設計，充滿紀念意義的獨家限定款周邊。造訪「STARRING 期間限定珈琲館」，粉絲們將可以享用限定特製點心套餐，套餐內餐點再前往《STARRING》特別展區，沈浸在由成員們親自構想的專輯主題中的電影海報展覽，永瀬廉與髙橋海人兩位成員為了2025《超級巨星紅白藝能大賞》錄製特別演出影像時所著用的服裝更首次跨海展出。珈琲館外更設有活動專屬路燈旗、專屬窗貼和展現氣勢的超大型掛報，在此處粉絲們將沉浸於充滿King & Prince的氛圍，創造更多的幸福體驗。

King＆Prince快閃店商品琳瑯滿目，真不知道要買哪一個。（環球音樂提供）King＆Prince快閃店商品琳瑯滿目，真不知道要買哪一個。（環球音樂提供）

「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”in Taipei」台北快閃店

活動日期：2026年1月31日至2月8日

活動時間：周末12:00至20:00、平日14:00至20:00

活動地點：羊空間－台北市中山區中山北路二段16巷1號 （光點台北側門入口）

預約資訊：https://tour.ibon.com.tw/event/69646bbeebf36f7159752f61

King＆Prince髙橋海人、永瀬廉的大型布條出現在珈琲館外，宛如兩位社長親自迎接Tiara的到來。（環球音樂提供）King＆Prince髙橋海人、永瀬廉的大型布條出現在珈琲館外，宛如兩位社長親自迎接Tiara的到來。（環球音樂提供）

King & Prince「STARRING 期間限定珈琲館」

活動日期：2026年1月31日（六）- 2026年2月8日 （日）

活動地點：羊毛與花‧光點 （台北市中山區中山北路二段18號）

預約資訊：https://welcome-music.kktix.cc/events/of4e5rg

市府站的電視牆也能看到King＆Prince的身影。（環球音樂提供）市府站的電視牆也能看到King＆Prince的身影。（環球音樂提供）

台北統一時代百貨信義光牆和捷運快TV

播出時間：2026年1月26日至2月8日

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中