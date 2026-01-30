社長迎賓！King＆Prince快閃店內部曝光 電影海報展覽必朝聖

King＆Prince電影海報太好看，再次感嘆。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓旗下人氣男團King & Prince首度在台合體，明天（31日）晚間將站上台北小巨蛋錄製2026《超級巨星紅白藝能大賞》，上午11時45分將出席記者會，與台灣媒體相見歡，台視也會在官方頻道進行直播。

King＆Prince電影海報印在T恤提供粉絲購買，粉絲應該很難抉擇要買哪一件，不如全都買吧。（環球音樂提供）

永瀬廉、髙橋海人此趟來台行程滿檔，今天開放粉絲接機，希望400名粉絲擠爆台北松山機場，接著他們又被直擊現身位在台北光點樓上的「限定珈琲館」，引來粉絲注目。

King＆Prince專輯在現場也有販售。（環球音樂提供）

King＆Prince每款布章都可愛。（環球音樂提供）

為了紀念這次特別的海外活動與第七張專輯《STARRING》發行，環球音樂在台北信義區安排大型廣告電視牆讓粉絲朝聖打卡拍照，還將舉行「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING” IN TAIPEI」台北快閃店與「STARRING 期間限定珈琲館」，自明天（31日）起迎接各位粉絲的到來。不得不說，主辦單位實在是相當用心，搭配King & Prince這次專輯走的「電影風」，把整個空間打造成一間電影院，不但放著多張電影海報，電影海報更印成T恤供粉絲購買，更不用說快閃店位處的地點正好就是台北光點，正是電影院，Tiara（粉絲名）絕對一定要來朝聖。

現場還展示King＆Prince去年台視紅白所穿的服裝。（環球音樂提供）

King＆Prince的電影海報，很符合台北光點的風格。（環球音樂提供）

有超大面的King＆Prince照片可以合照。（記者廖俐惠攝）

King＆Prince珈琲館的餐點真的太少女了啦。（環球音樂提供）

「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”IN TAIPEI」台北快閃店除了新系列商品外，還有專為台北快閃店設計，充滿紀念意義的獨家限定款周邊。造訪「STARRING 期間限定珈琲館」，粉絲們將可以享用限定特製點心套餐，套餐內餐點再前往《STARRING》特別展區，沈浸在由成員們親自構想的專輯主題中的電影海報展覽，永瀬廉與髙橋海人兩位成員為了2025《超級巨星紅白藝能大賞》錄製特別演出影像時所著用的服裝更首次跨海展出。珈琲館外更設有活動專屬路燈旗、專屬窗貼和展現氣勢的超大型掛報，在此處粉絲們將沉浸於充滿King & Prince的氛圍，創造更多的幸福體驗。

King＆Prince快閃店商品琳瑯滿目，真不知道要買哪一個。（環球音樂提供）

「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”in Taipei」台北快閃店

活動日期：2026年1月31日至2月8日

活動時間：周末12:00至20:00、平日14:00至20:00

活動地點：羊空間－台北市中山區中山北路二段16巷1號 （光點台北側門入口）

預約資訊：https://tour.ibon.com.tw/event/69646bbeebf36f7159752f61

King＆Prince髙橋海人、永瀬廉的大型布條出現在珈琲館外，宛如兩位社長親自迎接Tiara的到來。（環球音樂提供）

King & Prince「STARRING 期間限定珈琲館」

活動日期：2026年1月31日（六）- 2026年2月8日 （日）

活動地點：羊毛與花‧光點 （台北市中山區中山北路二段18號）

預約資訊：https://welcome-music.kktix.cc/events/of4e5rg

市府站的電視牆也能看到King＆Prince的身影。（環球音樂提供）

台北統一時代百貨信義光牆和捷運快TV

播出時間：2026年1月26日至2月8日

