李銘順接台劇《凶宅專賣店》關鍵曝光！新戲衝Disney+熱播榜前三名

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲王李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏領銜主演Disney+驚悚人性台劇《凶宅專賣店》，故事聚焦專辦凶宅買賣的房仲公司「義勝房屋」，從一間間看似駭人的凶宅背後，揭開關於親情、執念與傷痛的人生告白，上線至今穩坐台灣熱播排行榜前三名，談到好成績，李銘順感性喊話：「收到這樣的消息真的非常開心。」

金鐘戲王李銘順接演台劇《凶宅專賣店》。（Disney+提供）

他指出導演是他會接拍這齣戲的關鍵之一，「他說故事的手法我很喜歡，並且作品中有很豐富的人性題材，拍戲後『義勝房屋』的大家也確實像一家人一樣感情變得很好，劇組相處得非常愉快，很興奮能為大家帶來這麼精彩的在地故事。」

在《凶宅專賣店》最新劇情中「義勝房屋」面臨更兇險的凶宅案件，總是協助驅魔的「通靈少女」小墨（陳姸霏 飾）意外撿到怨靈遺物，觸發學生時期因通靈能力遭霸凌與排擠的創傷回憶，進而遭怨靈附身失控，甚至一度想跳樓結束生命。而范少勳飾演的房仲菜鳥「阿澤」則在最後關頭緊抱小墨，更為了解救她而嘴對嘴餵符水，驚險場面讓人心跳狂飆。劫後餘生的兩人除了感情急速升溫，小墨也終於面對她試圖逃避的過去、和相依為命的畢婆婆解開心結。

范少勳（左）與陳姸霏在《凶宅專賣店》關係匪淺。（Disney+提供）

陳姸霏日前接受宣傳採訪時指出：「《凶宅專賣店》讓我變得更勇敢。」分享過去覺得很多事情都綁手綁腳，或行動之前有太多的心理建設、不敢相信自己有能力完成這件事，「演小墨的過程中，讓我知道其實可以更相信自己。」也開玩笑表示小墨這個角色非常帥氣，「吊鋼絲飛來飛去超級厲害，根本就像《咒術迴戰》！」《凶宅專賣店》已於1月16日於Disney+上線，每週五更新兩集，將於2月13日完結。

