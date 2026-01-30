自由電子報
娛樂 電視

中天「52台」要回來了？藍白聯手強通法案 中天發聲：新聞自由的勝利

《衛廣法》修正案昨三讀通過，中天喊新聞自由的勝利。（中天提供）《衛廣法》修正案昨三讀通過，中天喊新聞自由的勝利。（中天提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕立法院今（30）日針對《衛星廣播電視法》修正草案進行表決，在藍白立委的人數優勢下正式三讀通過。此法案因增訂溯及既往的解套規定，被外界視為專為中天新聞台量身打造的「復活條款」，引發台灣經濟民主連合等公民團體在立院外集結抗議，抨擊此舉將使新聞執照變相永久化並削弱NCC監管職能。

針對法案過關，中天電視稍早發表回應，表示衛廣法修正三讀通過「中天重返52台條款」，是台灣新聞自由的勝利，更是還給中天公道的重大進展。中天強調在關台逾五年後重返52台，將致力於確保台灣社會不只有一種聲音，並承諾未來會堅持無黨無派、落實「無色覺醒」的理念。

中天方面指稱，愛台灣的表現應是讓人民過好日子，並秉持兩岸好、台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機。聲明最後提到，中天將以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心，持續為社會發聲。隨著法案正式通過，中天新聞台重返頻道的時程與後續法律程序，已成為各界高度關注的焦點。

《衛廣法》修正案今日三讀通過，中天電視發表聲明。（中天提供）《衛廣法》修正案今日三讀通過，中天電視發表聲明。（中天提供）

中天聲明全文：

衛廣法修正三讀通過「中天重返52台條款」，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派 ！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。

