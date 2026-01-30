自由電子報
娛樂 日韓

韓劇OST天王登台！10CM期待與台粉開槓：要吃更多道地美食

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓劇OST天王「10CM」權正烈在3月20日登上新莊Zepp New Taipei開唱，將把出道25年來累積的無數動人情歌，化為一封封溫柔又真摯的音樂情書向台粉告白。

「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）

出道25年、憑藉著獨特溫柔細膩嗓音征服無數樂迷的情歌王子「10CM」權正烈將於3月20日再度來台開唱，在韓國樂壇有韓劇OST「音源強者」封號的他唱過的夯劇原聲帶名曲無數，包括《鬼怪》的《My Eyes》、《德魯納酒店》的《Lean On Me》、《愛的迫降》的《But it’s Destiny》、《那年，我們的夏天》的《Our Beloved Summer》、2022年《我們的藍調時光》的《For Love》都接連霸佔韓國各大音源榜多年時間。近年更因再次受邀演唱了《淚之女王》的《Tell Me It's Not a Dream》、《背著善宰跑》的《Spring Snow》及《未知的首爾》的《Sunset》而再度讓人氣水漲船高。

「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）

此外，音樂創作風格鮮明的10CM也成為眾多知名藝人爭相合作的對象，出道至今接連與潤娥、泫雅、龍俊亨及EXO成員世勳、燦烈所組成的小分隊EXO-SC合作，展現出優游於流行與抒情之間地自由穿梭的創作才華。

「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）

累積25年音樂能量的10CM將把這份溫柔而堅定的情歌魅力完整帶到透過此次3/20在台舉辦的全新巡演《2026 10CM Asia Tour in Taipei》舞台上，以一首首陪伴劇迷與歌迷成長的經典情歌，向台灣樂迷親自告白。

「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）

值得一提的是，10CM上次來台開唱時曾入境隨俗翻唱茄子蛋的台語名曲《浪子回頭》，不僅唱出屬於10CM獨有的細膩情感，其標準又自然的台語發音更讓全場歌迷驚艷不已、至今仍津津樂道。也因此趁著此次再度來台開唱，10CM除了將把自身代表作與多首韓劇OST一次唱好唱滿外，並滿懷期待，希望在舞台上與台灣歌迷共同創造又一個難忘的音樂回憶。

出道至今多次來台舉辦巡演並參與音樂節演出的10CM，對台灣始終抱持一份難以言喻的親近感，他透露台灣樂迷不僅在每次演出中給予最真誠又熱情的反饋，其「韓文聆聽能力」更令他驚豔不已，還因為彼此間語言溝通沒有障礙，讓台灣歌迷間接成了自己的「中文老師」。

「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）「10CM」權正烈。（小金鹿娛樂提供）

他特別提及兩年前在台北演出時因為頻頻與台下歌迷互動交談，讓自己學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文的流行語，讓他格外期待此次來台能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起「開槓」聊天。談到這次來台灣最想嘗試的美食，10CM笑說：「我每次來台灣都會吃小籠包！上次在音樂節上還嘗試了雞排，這次除了這兩樣美食，希望能再多品嚐其他台灣的道地小吃！」

