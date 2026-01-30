自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

男星發黑底「對不起」後消失半年 親揭遭巨額勒索真相

韓國演員張東周去年10月突然在社群平台上發了一張全黑圖片，上頭只寫了「對不起」，之後便音訊全無。（翻攝自IG）韓國演員張東周去年10月突然在社群平台上發了一張全黑圖片，上頭只寫了「對不起」，之後便音訊全無。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員張東周去年10月突然在社群平台上發了一張全黑圖片，上頭只寫了「對不起」，之後便音訊全無，彷彿人間蒸發。經過半年之後，昨（29）日張東周突然更新社群，表示自己消失原因是遭駭客入侵並提出巨額勒索，身心疲乏。

張東周回憶：「那是去年夏天的某日，接到一通不明來電。電話裡的人完全知道我的行蹤，清晰說出我的行程」。就是這通電話改變了張東周的一生，對方使用俗稱「大砲手機」（指具備超強長焦望遠拍攝能力的手機，可遠距離拍攝）的匿名門號。後來對方更指自己掌握張東周手機內的私密照片、對話截圖及聯絡人，讓他感到恐懼。

張東周手機遭駭客入侵，被勒索半年終於扛不住。（翻攝自IG）張東周手機遭駭客入侵，被勒索半年終於扛不住。（翻攝自IG）

得知手機被駭客入侵的張東周表示，從接到電話那天起，自己就活在威脅之中，每天過著像在地獄的日子。就算多次更換手機號碼，仍被駭客鎖定。

在長達半年的勒索壓力之下，張東周經濟上已無法滿足駭客要求，故開始向身邊親友借錢，為日後埋下麻煩的種子。當他意識到自己成為受害者時，家人已經賣掉房子為他籌措金錢，造成高達數十億韓元（超過新台幣2185萬元）的損失，且全家人都陷入深淵。

張東周表示自己一錯再錯，造成家人的困擾也失去了安穩的生活。（翻攝自IG）張東周表示自己一錯再錯，造成家人的困擾也失去了安穩的生活。（翻攝自IG）

張東周表示自己一錯再錯，造成家人的困擾也失去了安穩的生活，對此感到深深愧疚。他祈求外界給他時間與信任，會慢慢償還每一分借來的錢。他同時公布勒索訊息截圖，圖中可見歹徒揚言將手機內容公布給通訊錄中所有人，並辱罵張東周。

張東周也在文中向所有因此受到影響的人道歉，表示自己失去了生活、失去了家人的安穩與幸福，對此深感愧疚。他懇求外界給予時間與信任，強調會努力生活，無論金額大小，都會一分不差地償還所有欠款。

張東周透過KBS 2TV《學校2017》出道，之後陸續演出多部戲劇作品，活躍於影視圈。

張東周曬出歹徒勒索訊息截圖。（翻攝自IG）張東周曬出歹徒勒索訊息截圖。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中