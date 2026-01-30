男星發黑底「對不起」後消失半年 親揭遭巨額勒索真相

韓國演員張東周去年10月突然在社群平台上發了一張全黑圖片，上頭只寫了「對不起」，之後便音訊全無。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員張東周去年10月突然在社群平台上發了一張全黑圖片，上頭只寫了「對不起」，之後便音訊全無，彷彿人間蒸發。經過半年之後，昨（29）日張東周突然更新社群，表示自己消失原因是遭駭客入侵並提出巨額勒索，身心疲乏。

張東周回憶：「那是去年夏天的某日，接到一通不明來電。電話裡的人完全知道我的行蹤，清晰說出我的行程」。就是這通電話改變了張東周的一生，對方使用俗稱「大砲手機」（指具備超強長焦望遠拍攝能力的手機，可遠距離拍攝）的匿名門號。後來對方更指自己掌握張東周手機內的私密照片、對話截圖及聯絡人，讓他感到恐懼。

張東周手機遭駭客入侵，被勒索半年終於扛不住。（翻攝自IG）

得知手機被駭客入侵的張東周表示，從接到電話那天起，自己就活在威脅之中，每天過著像在地獄的日子。就算多次更換手機號碼，仍被駭客鎖定。

在長達半年的勒索壓力之下，張東周經濟上已無法滿足駭客要求，故開始向身邊親友借錢，為日後埋下麻煩的種子。當他意識到自己成為受害者時，家人已經賣掉房子為他籌措金錢，造成高達數十億韓元（超過新台幣2185萬元）的損失，且全家人都陷入深淵。

張東周表示自己一錯再錯，造成家人的困擾也失去了安穩的生活。（翻攝自IG）

張東周表示自己一錯再錯，造成家人的困擾也失去了安穩的生活，對此感到深深愧疚。他祈求外界給他時間與信任，會慢慢償還每一分借來的錢。他同時公布勒索訊息截圖，圖中可見歹徒揚言將手機內容公布給通訊錄中所有人，並辱罵張東周。

張東周也在文中向所有因此受到影響的人道歉，表示自己失去了生活、失去了家人的安穩與幸福，對此深感愧疚。他懇求外界給予時間與信任，強調會努力生活，無論金額大小，都會一分不差地償還所有欠款。

張東周透過KBS 2TV《學校2017》出道，之後陸續演出多部戲劇作品，活躍於影視圈。

張東周曬出歹徒勒索訊息截圖。（翻攝自IG）

