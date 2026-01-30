自由電子報
娛樂 最新消息

單飛被Ozone戰友突襲 黃文廷反應曝光

黃文廷推出新歌。（索尼音樂提供）黃文廷推出新歌。（索尼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Ozone的黃文廷發行個人首支唱跳單曲《黏踢踢》，他展現不同於以往的全新面向，甜度全面升級，透露歌名正是諧音幽默的體現，表面看來描寫戀人之間親密貼近、形影不離的狀態，如情感中不自覺拉近距離的瞬間。

「踢踢」不只是可愛的語感，更延伸自他最擅長的武術飛踢意象，俐落、有力，帶著身體記憶與節奏感，讓這個甜蜜歌名多出一條來自動作與拍點的線條。同時「踢踢」也巧妙呼應他的英文名字 Tin，讀來彷彿是「黏著 Tin Tin」的雙重意涵。

黃文廷難得獨自進錄音室完成整首作品，他分享過去與團體成員一起錄音時，習慣全程觀摩彼此的聲音特色，從中學習不同優點；這次錄製個人歌曲時，腦海中仍浮現成員們的影子，將過往在團體中學到的經驗全部融合，是一段非常珍貴的過程。

私下熱衷鑽研舞蹈動作設計的黃文廷，這次親自參與《黏踢踢》的編舞，讓動作語彙與歌曲概念高度連結，更顯過目難忘。手部動作以「Tin Tin」為意象，比出簡單直觀的「T」字，透過連續且細膩的節奏，呈現黏著與呼應的關係感；腳步則大量運用快速俐落的「踢踢」動作，將歌名轉化為可被看見的身體語言。Dance break 段落更進一步融入武術元素，側翻、空中迴旋踢等高難度動作一氣呵成，讓黃文廷大展武術冠軍級的好身手。

文廷（右三）拍攝新歌MV，子翔（左起）、哲言、祖安現身探班。（索尼音樂提供）文廷（右三）拍攝新歌MV，子翔（左起）、哲言、祖安現身探班。（索尼音樂提供）

在拍攝MV時，Ozone的子翔、哲言與祖安驚喜現身探班，讓他又驚又喜，直呼：「真的不知道他們要來，很開心也很感動！」三人笑說只是路過，卻讓黃文廷的笑容停不下來，他也感性表示：「他們能來，對我來說就是最大的支持和鼓勵。」他透露在確定發行個人單曲時，第一時間便與成員們分享，大家聽完後都給予高度肯定，甚至開玩笑表示：「這首歌很棒耶，不是應該留給Ozone唱嗎？」

點圖放大body

