娛樂 最新消息

老婆是頭號粉絲！孫藝真追劇狂讚玄彬：表現太好了

玄彬再次與導演禹民鎬合作，共同推出《韓國製造》。（Disney+提供）玄彬再次與導演禹民鎬合作，共同推出《韓國製造》。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓劇《韓國製造》第一季已播畢，近日男主角玄彬接受韓媒採訪透露妻子孫藝真的觀劇心得，「她很喜歡！因為這部作品展現出我作為演員從未見過的一面」。

鄭雨盛在《韓國製造》以眼鏡造型亮相，展現專業一面。（Disney+提供）鄭雨盛在《韓國製造》以眼鏡造型亮相，展現專業一面。（Disney+提供）

孫藝真過去曾與鄭雨盛合作過《腦海中的橡皮擦》，愛得火熱，這次老公玄彬與鄭雨盛對戲，玄彬分享愛妻最印象深刻的場景，是自己和鄭雨盛在監獄中的打鬥戲，後續走出監獄、讓同僚為自己點菸的一幕更讓孫藝真大讚：「為什麼你的表情和語氣可以這麼好？」

鄭雨盛（左）、玄彬在《韓國製造》的對手戲十分精彩。（Disney+提供）鄭雨盛（左）、玄彬在《韓國製造》的對手戲十分精彩。（Disney+提供）

玄彬也不忘驕傲放閃：「作品開播的第一天，她就主動幫我在社群軟體上宣傳了。」至於兒子因為年紀尚小還無法觀看這部作品，玄彬為了詮釋情報部特工特地增重14公斤，開玩笑表示：「現在孩子應該覺得我像個巨人，而不是好親近的老爸。」 《韓國製造》第二季已正式進入製作階段，相關消息請鎖定Disney+。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

