政大畢業生遭丟包4車輾斃！名導揪疑點開嗆司機：這不是過失是謀殺

針對叫車平台Bolt的回應，及林姓司機的丟包行徑，名導汪怡昕（右）直言無法忍受。（組合照，翻攝畫面、本報資料照）針對叫車平台Bolt的回應，及林姓司機的丟包行徑，名導汪怡昕（右）直言無法忍受。（組合照，翻攝畫面、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕政大雙學士學位畢業，正值人生起跑階段的25歲溫姓替代役男，卻在搭乘叫車平台多元計程車途中，被司機丟包在台64線快速道路高架路段，最終遭後方4輛車輾斃身亡，大好前程就此畫下句點。此案引爆社會震怒，《國際橋牌社》系列導演汪怡昕今（30日）發聲痛批，將矛頭直指叫車平台Bolt試圖切割責任的回應態度，氣憤重砲「這不是過失，是謀殺！」

警方調查指出，溫姓役男25日凌晨搭乘多元計程車途中，遭林姓司機留置於台64線快速道路高架路段，隨後發生後方來車連環輾壓事故不幸身亡。警方將林姓司機及後方4名駕駛依涉過失致死罪送辦，新北地檢署訊後，諭知林男5萬元交保，其餘4名駕駛則以1至5萬元不等交保。檢方27日會同法醫解剖後，再度複訊林男，認定其除涉過失致死外，也涉及遺棄致死罪，裁定加保15萬元，合計20萬元交保。

「這不是過失，這就是謀殺！」針對案件發展，汪怡昕稍早發聲痛斥，無論乘客是否酒醉，「連一般駕駛也不會把清醒的人丟包在快速道路上」，更何況是職業駕駛。同時，汪怡昕也質疑叫車平台Bolt以「無法預見危險」、「非有意致乘客於危險中」作為回應，重怒斥相關說法「爛到無法忍受」，認為這樣的解釋，完全無法面對一條年輕生命就此消逝的事實。

此外，汪怡昕進一步點出關鍵疑點，直指當叫車平台Bolt被問及林姓司機是否靠行車行、隸屬哪一家計程車合作社時，卻一再以「不便說明細節」帶過，他認為這種不清不楚的僱傭關係，恐怕早已為規避連帶責任預留空間。身為父親，汪怡昕坦言無法接受Bolt這樣的處理態度，氣憤撂下狠話「投資者血本無歸流落街頭，躲起來說屁話的管理者惡運纏身永遭報應，那個破X又說謊的司機，我衷心希望能受到最嚴厲的處罰。」公開表態相關單位與涉案司機能面對應有的法律責任。

