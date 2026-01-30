米倉涼子撇涉毒獲不起訴 阿根廷男友行蹤成謎

日本國民女神米倉涼子被週刊爆涉毒，如今東京地檢處判決不起訴。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本「國民女神」米倉涼子先前被週刊爆料捲入涉毒疑雲，今（30）東京地檢署正式宣布，針對米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》一案予以不起訴處分，讓她鬆了一口氣，表示接下來會逐步返回演藝圈。不過，外界也好奇她的阿根廷男友行蹤成謎，懷疑是否潛逃海外？

去年8月日本麻藥取締部上門搜索米倉涼子與阿根廷籍舞者戀人同居住處。（翻攝自X）

去年8月日本麻藥取締部上門搜索米倉涼子與阿根廷籍舞者戀人同居住處，並查獲疑似違禁品。檢方當時以「共同持有」為前提調查，避免米倉涼子藉口「藥物是男友的，我不知情」為由脫罪。搜索行動結束後，米倉涼子男友隨即出國，導致偵查陷入僵局。

米倉涼子做好準備，慢慢回復演藝圈。（翻攝自X）





事件期間米倉涼子多次缺席記者會，透過「代讀」並表示身體不適無法出席活動。去年12月底，米倉涼子打破沉默透過官網承認住家遭搜查機構進入，但強調「全面配合調查」。如今，不起訴判決出爐，米倉涼子也做好準備，慢慢回復演藝圈。



