鄭伊健帥到劇組全淪陷！男星激動自爆：吃過他手指

〔記者蕭方綺／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩、「大霈」李霈瑜、王柏傑合作Netflix影集《百萬人推理》，今公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」

百萬網紅男團與鄭伊健合作《百萬人推理》，大喊不敢置信。（Netflix提供）

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白：「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說，內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。

請繼續往下閱讀...

李霈瑜（右）與偶像鄭伊健合作《百萬人推理》共同偵破連環殺人案。（Netflix提供）

李李仁也透露，第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張，「心中小鹿一直蹦蹦跳的」，更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心，「整個人是心花怒放，根本沒在演戲」，兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑虧：「哇，他們兩個真的是演員！」

陳妍霏在《百萬人推理》飾演鄭伊健的女兒。（Netflix提供）

劇中飾演鄭伊健女兒陳宥潔的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說：「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」而飾演網紅男團之一的瓦仔楊懿軒則分享：「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓一旁的婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信大喊：「哇靠！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法