自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭伊健帥到劇組全淪陷！男星激動自爆：吃過他手指

〔記者蕭方綺／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩、「大霈」李霈瑜、王柏傑合作Netflix影集《百萬人推理》，今公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」

百萬網紅男團與鄭伊健合作《百萬人推理》，大喊不敢置信。（Netflix提供）百萬網紅男團與鄭伊健合作《百萬人推理》，大喊不敢置信。（Netflix提供）

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白：「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說，內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。

李霈瑜（右）與偶像鄭伊健合作《百萬人推理》共同偵破連環殺人案。（Netflix提供）李霈瑜（右）與偶像鄭伊健合作《百萬人推理》共同偵破連環殺人案。（Netflix提供）

李李仁也透露，第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張，「心中小鹿一直蹦蹦跳的」，更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心，「整個人是心花怒放，根本沒在演戲」，兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑虧：「哇，他們兩個真的是演員！」

陳妍霏在《百萬人推理》飾演鄭伊健的女兒。（Netflix提供）陳妍霏在《百萬人推理》飾演鄭伊健的女兒。（Netflix提供）

劇中飾演鄭伊健女兒陳宥潔的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說：「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」而飾演網紅男團之一的瓦仔楊懿軒則分享：「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓一旁的婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信大喊：「哇靠！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中