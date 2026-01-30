Melody離婚過得更好 談婚姻：放過他也放過自己

Melody認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。（Marie Claire美麗佳人國際中文版提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。她坦言：「一切都總算過去了。」走出婚姻風暴後，Melody迎來事業第二春，不僅持續主持節目《11點熱吵店》（去年正式請辭），也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域，透過線上教學身分成為「英文老師」。

Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。她直言，頻率不同的兩個人勉強對話，只會變成雞同鴨講，若放在一段關係裡，當相處變得太困難，選擇離開反而是一種成全，「放過他，也是在放過自己。」

Melody指：當相處變得太困難，選擇離開反而是一種成全，「放過他，也是在放過自己。」（Marie Claire美麗佳人國際中文版提供）

進入40歲後，Melody發現自己的洞察力愈發敏銳，也更加堅定「同頻」的重要性。她感慨，年輕時總想努力說服頻率不同的人，希望對方能與自己站在同一個位置，如今才明白，不必再耗費心力，「頻率不同的人，只會不斷消耗你的正能量，何必呢？」

對Melody而言，一段關係若過於辛苦，選擇離開有時比堅持更好，雙方都能獲得自由。她也以自身經驗分享：「別人的問題，是他的課題，不是你的課題；該煩惱的人是他，而不是你。」因此，她學會把重心放回自己，練習「選擇」。

Melody踏入職場以來，接觸過不同年齡層與背景的人，如今兩個孩子也進入青春期。（Marie Claire美麗佳人國際中文版提供）

Melody認為，「選擇」是人生中極其重要的課題。她指出，從踏入職場以來，接觸過不同年齡層與背景的人，如今兩個孩子也進入青春期，在這個每天被大量資訊轟炸的世界裡，選擇你真正想聽的、想吸收的內容，本身就是一種能力。

為了持續成長，Melody也不斷提醒自己不能停下學習的腳步。她直言，現今社會已無法再用「我不知道」、「我不會」、「我不懂」作為藉口，資源其實都在眼前，只要願意跳脫原有框架，就能持續向前。

