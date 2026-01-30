自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy歌迷「海綿」Cosplay阿弟 身分遭起底跟金鐘男星有關

打扮成阿弟剛出道的歌迷海綿，竟是「Darren」邱凱偉的執行經紀。（讀者提供）打扮成阿弟剛出道的歌迷海綿，竟是「Darren」邱凱偉的執行經紀。（讀者提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕EnergyALL IN全面進擊演唱會結束後仍話題不斷，小巨蛋最後一場演唱會有歌迷包著白色頭巾打扮成「出道版的阿弟」，被Toro點名要求「站起來給大家看」，影片在網路流出後，沒想到這位名叫「海綿」的粉絲，真實身份竟然是杰威爾歌手，也是拿過金鐘獎戲劇節目男配角獎的Darren邱凱偉的執行經紀！

「最殺唱跳團體」Energy的ALL IN全面進擊演唱會有很多跟歌迷互動的橋段，讓歌迷留下滿滿回憶，最後一場演唱會上，Toro目光掃向觀眾席，發現有頭綁白色頭巾的歌迷，打扮很像剛出道的阿弟，忍不住驚呼：「咦～這個粉絲滿特別的，可以站起來給大家看一下嗎？」阿弟見狀笑開懷，馬上向前親切詢問歌迷的名字。

Energy的「ALL IN全面進擊」演唱會有很多跟歌迷互動的橋段。（相信音樂提供）Energy的「ALL IN全面進擊」演唱會有很多跟歌迷互動的橋段。（相信音樂提供）

女歌迷大方說她叫「海綿」，和朋友一起去借了復刻版的日本高校制服，她扮成剛出道的阿弟，朋友打扮成坤達。看到歌迷這麼用心的打扮成自己的模樣，阿弟大讚：「這名字取的好。」Toro則發揮幽默本色，對著阿弟吐嘈：「我們出第一張專輯時，你都不用用髮廊的髮型，頭巾綁上去就好了！」逗得全場大笑。

這一幕不僅出現在現場影片中，也在社群平台流出來，才發現「海綿」原來是杰威爾音樂邱凱偉的執行經紀。至於這次Cosplay的幕後巧思，海綿透露，只是單純想用最簡單、最青春的方式，向Energy出道時期致敬。她和朋友特地租借日本高校制服、搭配經典頭巾造型，整套造型花費僅花600元，沒想到現場效果意外成為全場焦點。

Darren（右）和常青合組的浪花兄弟最近合體復出。（杰威爾提供）Darren（右）和常青合組的浪花兄弟最近合體復出。（杰威爾提供）

由於海綿最近正在帶浪花兄弟，而Darren跟常青合組的浪花兄弟也在各自單飛10年後，最近才再合體，讓人很好奇如果浪花兄弟開演唱會，海綿是不是也要來一個Cosplay。海綿聞言笑說，Darren跟常青都留鬍子、長髮，造型很鮮明，Cosplay他們應該不難，而且會很好玩！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中