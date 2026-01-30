Energy歌迷「海綿」Cosplay阿弟 身分遭起底跟金鐘男星有關

打扮成阿弟剛出道的歌迷海綿，竟是「Darren」邱凱偉的執行經紀。（讀者提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕Energy「ALL IN全面進擊」演唱會結束後仍話題不斷，小巨蛋最後一場演唱會有歌迷包著白色頭巾打扮成「出道版的阿弟」，被Toro點名要求「站起來給大家看」，影片在網路流出後，沒想到這位名叫「海綿」的粉絲，真實身份竟然是杰威爾歌手，也是拿過金鐘獎戲劇節目男配角獎的「Darren」邱凱偉的執行經紀！

「最殺唱跳團體」Energy的「ALL IN全面進擊」演唱會有很多跟歌迷互動的橋段，讓歌迷留下滿滿回憶，最後一場演唱會上，Toro目光掃向觀眾席，發現有頭綁白色頭巾的歌迷，打扮很像剛出道的阿弟，忍不住驚呼：「咦～這個粉絲滿特別的，可以站起來給大家看一下嗎？」阿弟見狀笑開懷，馬上向前親切詢問歌迷的名字。

Energy的「ALL IN全面進擊」演唱會有很多跟歌迷互動的橋段。（相信音樂提供）

女歌迷大方說她叫「海綿」，和朋友一起去借了復刻版的日本高校制服，她扮成剛出道的阿弟，朋友打扮成坤達。看到歌迷這麼用心的打扮成自己的模樣，阿弟大讚：「這名字取的好。」Toro則發揮幽默本色，對著阿弟吐嘈：「我們出第一張專輯時，你都不用用髮廊的髮型，頭巾綁上去就好了！」逗得全場大笑。

這一幕不僅出現在現場影片中，也在社群平台流出來，才發現「海綿」原來是杰威爾音樂邱凱偉的執行經紀。至於這次Cosplay的幕後巧思，海綿透露，只是單純想用最簡單、最青春的方式，向Energy出道時期致敬。她和朋友特地租借日本高校制服、搭配經典頭巾造型，整套造型花費僅花600元，沒想到現場效果意外成為全場焦點。

Darren（右）和常青合組的浪花兄弟最近合體復出。（杰威爾提供）

由於海綿最近正在帶浪花兄弟，而Darren跟常青合組的浪花兄弟也在各自單飛10年後，最近才再合體，讓人很好奇如果浪花兄弟開演唱會，海綿是不是也要來一個Cosplay。海綿聞言笑說，Darren跟常青都留鬍子、長髮，造型很鮮明，Cosplay他們應該不難，而且會很好玩！

