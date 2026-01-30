自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

瑪格羅比《“咆哮山莊”》首映超貴鑽鍊上身 背後大有來頭

雅各艾洛迪（左）和瑪格羅比一同出席《“咆哮山莊”》首映會，瑪格頸上項鍊大有來頭。（華納兄弟提供）雅各艾洛迪（左）和瑪格羅比一同出席《“咆哮山莊”》首映會，瑪格頸上項鍊大有來頭。（華納兄弟提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《Barbie芭比》女星、小丑女瑪格羅比近期忙著宣傳新片《“咆哮山莊”》宣傳，前晚出席該片洛杉磯首映時，戴上一條價值連城的鑽石項鍊，相當亮眼，而且原來這條項鍊大有來頭。

瑪格羅比出席《“咆哮山莊”》首映會，頸上項鍊大有來頭。（達志影像）瑪格羅比出席《“咆哮山莊”》首映會，頸上項鍊大有來頭。（達志影像）

原來這條項鍊曾被有「玉婆」之稱、美國電影學會評選為百年來最偉大的女演員之一的已故女星伊莉莎白泰勒佩戴過。這條名為「泰姬瑪哈陵」的心形鑽鍊總值800萬美元（約台幣2.51億元），是54年前伊莉莎白泰勒的第5任老公、英國男星李察波頓送給她作為40歲生日禮物，外媒對此也提到，暫時不知道是出借還是為瑪格所擁有。

該片由曾憑《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，瑪格在片中與甫入圍奧斯卡獎的性感男星雅各艾洛迪，聯手上演一段轟動數世紀的瘋狂絕戀。

瑪格羅比亮麗現身《“咆哮山莊”》首映會。（華納兄弟提供）瑪格羅比亮麗現身《“咆哮山莊”》首映會。（華納兄弟提供）

《咆哮山莊》將於2月13日春節檔上映，Dolby Cinema同步登場。電影特別選在情人節檔期上映，片商也推出「情人節特別場」，購票影迷能夠一次獲得「靈魂伴侶款 雙人海報組」，以及5款特製的角色海報，為影迷打造出最浪漫的過節體驗。預售票將於2月4日（週三）開賣，詳情請洽各大影城。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中