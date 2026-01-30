自由電子報
娛樂 最新消息

星二代也得端盤子 李蒨蓉兒子揭美國餐廳打工內幕

女星李蒨蓉（左）趁兩個兒子放寒假回家，錄了一段影片。（翻攝自臉書）女星李蒨蓉（左）趁兩個兒子放寒假回家，錄了一段影片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星李蒨蓉近日在社群影片分享兩個兒子在美國打工的經驗，揭開辛酸內幕。李蒨蓉兩個兒子都在美國讀書，為了賺生活費，兩人都選擇到當地餐飲業端盤子。李蒨蓉上傳了一段母子對談的影片，分享兒子打工甘苦談，其中小兒子Josh還提到印度客人最雷。

李蒨蓉笑稱自己邁入空巢期第4年。（翻攝自臉書）李蒨蓉笑稱自己邁入空巢期第4年。（翻攝自臉書）

李蒨蓉笑稱自己邁入空巢期第4年，前陣子兒子放寒假回台，於是抓住機會同框拍影片，兩個兒子聊起在美國留學生活、打工經歷、端盤子端出的人生體悟。李蒨蓉小兒子Josh聊起美國服務生有小費制度，因此分工明確，主管也會依照每個人能力不同分配桌數。桌數多的人雖然能賺取更多小費，但也非常考驗體力，有時會忙到凌晨12點、1點才能下班。Josh也坦言印度客人給的小費金額大多偏低，因為他們大多吃素、消費金額不高，且常以家庭為單位，因此會使用到比較多張桌子，甚至有可能不給小費。大兒子也表示認同，兩人異口同聲說：「生活不容易」。

女星李蒨蓉（左）兩個兒子都在美國求學。（翻攝自臉書）女星李蒨蓉（左）兩個兒子都在美國求學。（翻攝自臉書）

李蒨蓉說看著孩子自己打工、煮飯、交朋友，有屬於自己的生活節奏，她感到非常寬慰，不過身為母親還是會擔心，從「生活安不安全」上升到「未來能不能站穩腳步」。她說：這大概就是當媽媽的一輩子揪心吧，也坦言比起成績，她更在意的時孩子的品德與價值觀。

