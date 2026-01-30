沈冤得雪！何超儀封后代表作太血腥暴力被刪減 《維多利亞壹號 國際版》終於曝光

從未曝光的《維多利亞壹號 國際版》，在香港大學進行特別放映。（852Films提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影視歌三棲的港星何超儀，2010年與老公陳子聰攜手製作並主演電影《維多利亞壹號》，不僅入圍金馬獎，也讓她獲得香港電影金像獎影后提名。時隔15年，由導演彭浩翔親自操刀的《維多利亞壹號 國際版》終於在香港首映，何超儀形容這次推出國際版，有種「沈冤得雪」的感覺。

《維多利亞壹號 國際版》完整保留當年最血腥、最暴力的橋段。何超儀坦言，這部作品概念前衛，當年上映時間不長，票房也未能奪冠，「故事太新了，又因為遷就香港電影審查制度，觀眾始終看不到真正完整的版本。那時我還很年輕，心裡有一種叛逆卻被壓抑的感覺，畢竟是自己創作出來的作品，當然希望能被真正看見。」

請繼續往下閱讀...

何超儀、陳子聰夫妻成立852電影公司，今年屆滿20週年。（852Films提供）

今年同時也是何超儀與陳子聰成立「852電影公司」滿20週年，《維多利亞壹號》正是公司開山之作，如今也將屆滿15週年，甚至被香港大學列為電影教材，對她而言意義格外深遠。

此外，何超儀也獲邀擔任香港電影頻道MOViE MOViE今年1月的「焦點影人」，期間播出5部她參與演出或製作的作品，包括勵志運動電影《全力扣殺》、紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》、好萊塢冒險電影《婆羅洲王公崛戰》、由麥可傑克森愛女芭莉絲傑克森主演的黑色喜劇《修女有毒》，以及話題日本恐怖片《怨泊》。

《維多利亞壹號 國際版》也首度在香港太古城中心MOViE MOViE Cityplaza戲院首映，並於香港大學特別放映，隨後在香港正式上映，成為15年來首次在香港公開放映最完整、最血腥版本的《維多利亞壹號》。

回憶當年海外反應，何超儀透露《維多利亞壹號》版權賣到全球，在國際影展獲得不少好評，讓她相當欣慰。她不僅在西班牙錫切斯國際電影節奪下最佳女主角，英國發行商更安排電影在英格蘭、蘇格蘭上映，並邀她赴英宣傳。陳子聰則笑憶，在威尼斯影展首映時，曾聽說有觀眾看到一半嘔吐，甚至被送上救護車，「證明國際版真的很猛！」因此當年香港上映時，還特別在每個座位準備嘔吐袋，話題十足。

多年來，海外不少公司曾洽談將《維多利亞壹號》改編為影集，甚至好萊塢也曾接觸拍攝續集的可能性，但何超儀始終沒有點頭。她形容這部作品就像自己與陳子聰的「第一個孩子」，「如果不是原汁原味，就不太想做。」

談及當初拍片動機，何超儀笑說，其實是「為了演戲才開公司」，因為早年簽在經紀公司卻苦等不到演出機會，於是在家人鼓勵下成立公司，替自己爭取更多可能。

監製陳子聰也分享，當年曾問母親最想看他們拍什麼類型的電影，沒想到答案竟是驚悚片。透過好友麥浚龍牽線認識彭浩翔後，看到《維多利亞壹號》劇本，何超儀一眼就愛上，成功說服原本要主演的麥浚龍割愛，將故事改為女殺人狂版本。

對於外媒常將片中角色「鄭麗嫦」定義為反英雄，何超儀直言角色壓抑又偏執，甚至帶有自我傷害傾向，「她始終不相信自己值得被愛，也有很火爆的一面。這個角色對我來說簡直是天助我也，因為我本身個性也很火爆，只是平常被壓抑住，剛好透過角色一次釋放。」

何超儀與監製陳子聰出席《維多利亞壹號 國際版》香港首映會。（852Films提供）

迎接20週年的852電影公司，今年也將陸續推出新作。何超儀與旗下藝人Iman共同演出的新片《拾荒法師2》仍在趕拍中，目標農曆年前殺青，她仍特地抽空出席《維多利亞壹號 國際版》首映後，再火速返回片場。

談到拍攝近況，何超儀拉起衣袖，露出手臂上一大片瘀青，透露因大量動作戲傷痕累累。其中一次吊鋼絲抱著特技演員從高處落地，手臂與大腿內側被鋼絲刮傷，膝蓋半月板也出現撕裂狀況，只能等殺青後再治療，讓陳子聰看了心疼不已。男主角Iman同樣傷勢不斷，甚至在拍攝櫻花飛舞場面時，因重複使用的道具灰塵導致眼睛長針眼，苦不堪言。

《維多利亞壹號 國際版》首映後，近9成觀眾留在戲院等待何超儀與陳子聰簽名，直到戲院準備打烊才散去，甚至有粉絲一路送他們上車。隨後在香港大學的放映活動也吸引超過300名學生參與，原定30分鐘的映後座談延長至一個半小時，面對學生踴躍提問，兩人有問必答，讓現場觀眾直呼收穫滿滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法