眼神給不出去了！「性商大師」周媛遭重拳立案 天價撩男課停擺

「性商教母」周媛遭立案調查，眼神給出去被批物化女性。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近日因「眼神給出去」、「身體形成X字形」等魔性教學在社群爆紅的中國網紅周媛，其風光日子恐到頭了。這位自封「性商教母」的爭議人物，因名下「黑白顛覆商學院」捲入物化女性、違背公序良俗風波，今（30日）遭長沙官方正式立案調查。

周媛以誇張的肢體動作與台詞成為迷因主角，卻也被指控利用流量販售昂貴的「培訓課程」。據悉，其課程學費最高88,000元人民幣（約40萬台幣），內容宣稱能提升親密關係，卻被多數網友批評是教導女性如何「討好男人」，將女性徹底工具化，引發排山倒海的輿論反彈。

中國網紅周媛因「眼神給出去」、「身體形成X字形」等魔性教學在社群爆紅。（翻攝自微博）

此前「黑白顛覆商學院」曾對外宣稱僅是系統維護，試圖透過「線上停課、線下照舊」的方式規避查緝。然而，長沙市雨花區市場監督管理局今日證實，已聯合公安、文化等部門成立專案組，正式對周媛立案調查，並強制要求其停止一切社會活動。根據調查，周媛的公司不僅涉嫌違反《廣告法》，其商業模式更被認定對社會造成不良影響。

