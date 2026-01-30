女星驚吐「林北」一刀未剪播出...姚元浩怒嗆鬼鬼：越來越想揍妳

銀色夫妻檔：屈中恆與Vicky驚喜現身。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季火藥味升級！本週節目迎來重量級「銀色夫妻檔」屈中恆與Vicky現身力挺，沒想到原本氣氛和樂的現場，竟因姚元浩與鬼鬼（吳映潔）的廚房衝突，讓場面瞬間降至冰點，連見過大風大浪的Vicky都驚呼：「嚇死我了！」

《嗨！營業中》 全新一季話題持續延燒，左起屈中恆、Vicky、莎莎、郭泓志。（好看娛樂提供）

莎莎趁隙向育有四寶的Vicky請教育兒經，詢問小孩吵架時該如何處理？Vicky當時正雲淡風輕地分享「放手哲學」，直言：「讓他們自行解決。」怎料話音剛落，廚房隨即上演一場寫實的「大人版吵架示範」。

請繼續往下閱讀...

吳映潔、姚元浩溝通不良。（好看娛樂提供）

衝突導火線起源於備料流程。姚元浩不滿鬼鬼明明前一天聲稱已經掌握重點，實際操作時卻仍依賴網路搜尋資料，讓他火大開砲，認為鬼鬼對工作不夠認真。面對鬼鬼辯解「不會我就會問你」，姚元浩情緒斷線，當眾放狠話：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」 突如其來的火藥味讓一旁洗菜的Vicky嚇得手足無措，真實反應全被鏡頭錄下。

《嗨！營業中》廚房爆口角。（好看娛樂提供）

除了正片的激烈交鋒，幕後花絮也亮點十足。被封為「流氓甜心」的莎莎自爆，為了監控那些在攝影機「死角」拍到的不自知畫面，她甚至親自加入節目YouTube頻道會員，只求掌握第一手漏網鏡頭。莎莎更坦言，第一季曾因性急不小心脫口說出「林北」，原以為會被剪掉，沒想到節目組「原音呈現」。她笑稱雖然當時流行，但現在意識到自己還有「偶像包袱」，會努力克制真性情流露。

左起莎莎、吳映潔、郭泓志、屈中恆、Vicky、姚元浩共同複製記憶中的美味 。（好看娛樂提供）

☆拒絕暴力，請撥打110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法