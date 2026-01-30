自由電子報
娛樂 最新消息

張學友失業6天！難掩失落無預警大動作發聲

張學友透過唱片公司發聲。（翻攝臉書）張學友透過唱片公司發聲。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友忙完巡演，「60+巡迴演唱會香港終章」共完成了324場，創下紀錄之餘，亦為即將「失業」感到心情複雜。沒想到張學友今天起床還是覺得好捨不得，稍早透過唱片公司抒發心聲。

張學友向所有參與巡演的團隊與歌迷問候：「親愛的60+演唱會團員，來自各國、各地、各城市的觀眾和歌迷朋友們，大家好嗎？」

張學友提到，今天是巡演結束後的第六天，早上醒來發現自己仍在家中，才真正意識到演唱會已經畫下句點。

張學友表示：「一直還有個錯覺，一個禮拜就可以和大家再見面。兩年七個月已經成為習慣，能接受巡演結束的事實，適應還是需要一點時間。也是今天才發覺自己根本沒有好好跟大家道別，希望接下來的每一天大家都是健康、開心、順利、順心的！」

他也感性回顧這段時光：「60+巡演的一百二十多個星期，給了我一個很美、很美的夢。夢裡我是被需要的、被愛的、被捧在手心的，可以恣意地去尋找、去嘗試、去做我最愛的唱歌表演，感謝大家的支持和寵愛！是夢就會醒，我懂！」

張學友透露，自己已積極投入生活與工作，開始構築下一個夢想。他也重提演唱會上常說的一句話：「希望大家好好生活，每日都是健康開心的！」強調這是他對歌迷最真誠的祝福，「願我所願皆成真！」

最後張學友向歌迷喊話：「再見，親愛的朋友們，再見不會太遙遠！我想大家了，我愛大家！」

