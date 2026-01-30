自由電子報
娛樂 亞洲

中國查無此人也沒在怕 脫口秀演員問：台灣演出想看嗎？

中國脫口秀演員「池子」，以犀利口才走紅。（翻攝自X）中國脫口秀演員「池子」，以犀利口才走紅。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國脫口秀演員「池子」王越池，曾與李誕被稱為「池早玩誕」組合，並在綜藝節目《吐槽大會》中以犀利口才走紅，是中國知名脫口秀演員之一。後來他與前經紀公司「笑果文化」鬧翻，雙方爆發薪資糾紛與被移出工作群組等爭議。3年前，池子於北美進行脫口秀演出時，因內容涉及中國敏感議題，遭中國官方全面封殺。

近來池子在社群平台Threads開設帳號，發文詢問：「最近在策畫亞洲巡演，我看很多台灣的朋友喜歡中國的脫口秀，如果我去台灣演出你們會想看嗎？不想的話，我明天再來問。」貼文曝光後，立刻引發網友熱烈回應。

池子（右）曾與李誕被稱為「池早玩誕」組合。（翻攝自X）池子（右）曾與李誕被稱為「池早玩誕」組合。（翻攝自X）

池子與「笑果文化」解約後，將演出重心轉往海外，因在表演中談及防疫政策、言論審查及新疆等中國敏感議題，遭到全面封殺，不僅無法在中國公開演出，也幾乎完全消失於當地媒體版面，甚至連百度百科都查不到相關資料。

此次詢問台灣觀眾意願，池子意外獲得大量支持，他也自嘲回應：「我已經被中國封殺了，請大家放心。」不僅台灣粉絲表態想看，就連中國網友也留言力挺，甚至有人關心他「肉身是否還留在中國？」池子則幽默回應：「我早就捨棄肉身了。」

池子發文詢問：如果我去台灣演出你們會想看嗎？（翻攝自X）池子發文詢問：如果我去台灣演出你們會想看嗎？（翻攝自X）

面對有人質疑該帳號是否為本人經營？池子妙答：「誰沒事高仿一個被封殺的過氣藝人。」此外，也有網友希望他能帶著因吸毒遭封殺的《脫口秀大會》冠軍卡姆一同來台演出，池子笑稱：「我給他買一艘皮艇，只能幫他到這裡了。」

池子在社群平台Threads開設帳號。（翻攝自Threads）池子在社群平台Threads開設帳號。（翻攝自Threads）

留言區妙語如珠，氣氛熱烈，甚至連明華園戲劇總團接班人、孫翠鳳之女陳昭賢也現身留言，興奮說，「騙人的吧！天哪～～～～」。

池子最新文章表示：昨天只問了一天，台灣朋友就同意了，大家好好喔。（翻攝自Threads）池子最新文章表示：昨天只問了一天，台灣朋友就同意了，大家好好喔。（翻攝自Threads）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

