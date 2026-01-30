中天可復活了 衛廣法修正案三讀通過

立法院會三讀通過衛廣法修正案。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕中天新聞台在2020年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照，行政訴訟目前仍進行中。為幫中天解套，國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天復台，今日在藍白立委人數優勢下表決三讀通過，綠委則以不投票、棄權表達意見。

立法院交通委員會去年12月初審通過衛星廣播電視法部分條文修正草案，包含黨政軍退出媒體及被外界視為中天回復執照相關的多項條文，因朝野無共識，條文保留送協商。立法院長韓國瑜28日對此案召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘會中直言，「衛廣法」修法講白了就是中天條款，民進黨團無法接受，在民進黨團反對下，攸關中天復台、放寬換照審查的爭議條文，均保留送院會處理。

請繼續往下閱讀...

三讀條文除了將原定取得執照滿3年辦理評鑑，延長至5年；並增訂「辦理評鑑前3年內，受裁罰處分未逾80萬元以上者，免予評鑑」。三讀條文也明定，「申請評鑑滿6個月後，若主管機關仍未就評鑑作成處分時，視為評鑑合格，主管機關不得另為其他處分。本法修正施行前已申請評鑑者，亦同」。

三讀條文另增訂，「主管機關對於新聞及財經新聞頻道換照之申請，應以准予換照為原則。」三讀條文也明定，即使認定申請⼈的財務狀況已無法正常營運，或申請⼈有改正的必要時，主管機關應先協助輔導改善， 限期改正或令限期補正資料期間，主管機關應發給臨時執照，其有效期間為兩年，屆期未完成者得申請延長⼀次 。

三讀條文明定，執照遭註銷之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，得以原執照繼續於原頻道行使權利，本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。

三讀條文也明定，如原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商使⽤，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施。駁回換照申請之⾏政處分經撤銷、廢⽌或因其他原因失其效⼒後，主管機關對於申請⼈負回復原狀及頻道位置之義務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法