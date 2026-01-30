自由電子報
娛樂 日韓

被狂粉騷擾到嘔吐 偶像女星卻不能拒絕他入場

日本偶像女團CAL&RES成員杏仁みる。（翻攝自X）日本偶像女團CAL&RES成員杏仁みる。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團CAL&RES成員杏仁みる近日發文控訴，自己長期遭一名狂熱粉絲騷擾，卻因產業現實無法禁止對方參加活動，貼文曝光後引發熱議，瀏覽次數更突破 660 萬人次。

杏仁みる表示，該名粉絲幾乎每次活動都會到場，不僅在現場大吼大叫，還對她進行情緒勒索式的言行，讓她承受極大心理壓力。她坦言，每當在活動中看到對方，內心都會忍不住大喊「不要啊」，隨後便感到胃痛，甚至曾經痛到嘔吐。

杏仁みる發文控訴，自己長期遭一名狂熱粉絲騷擾。（翻攝自X）杏仁みる發文控訴，自己長期遭一名狂熱粉絲騷擾。（翻攝自X）

對於網友質疑「為何不能禁止該名粉絲入場」，杏仁みる無奈回應，日本偶像女團競爭激烈，若將成員無法接受的粉絲列入黑名單，活動參加人數恐因此下滑，進而影響團體與成員評價，因此只能選擇忍耐。她也坦言，自己無法承擔因封殺粉絲而導致觀眾人數下降的責任。

杏仁みる進一步指出，該名狂粉可能並未察覺自身行為已對偶像造成困擾，甚至誤以為自己比其他男粉絲更年輕、更帥氣，與偶像關係也更加親近。

杏仁みる指出，該名狂粉可能並未察覺自身行為已對偶像造成困擾。（翻攝自X）杏仁みる指出，該名狂粉可能並未察覺自身行為已對偶像造成困擾。（翻攝自X）

貼文曝光後在網路上引發廣泛討論，該名粉絲疑似對號入座，表示將反省並檢討自己的行為。對此，杏仁みる開心表示「終於反擊成功，感覺超爽」，並透露將持續觀察對方是否真的有所改變，同時也向外界喊話：「別再欺負我。」

