娛樂 最新消息

王識賢遭爆唱婚禮放鳥！新人怒控「前1天臨時取消」 公關公司發聲還原真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」王識賢近日捲入「婚禮演出放鳥」爭議，新人指控他在婚禮演出前1天臨時取消；對此，王識賢經紀人否認簽署任何合約，而負責聯繫的公關公司「欣象多媒體整合行銷公司」也出面澄清，強調「與藝人王識賢本人、經紀人無任何關聯。」

王識賢近日遭新人指控婚禮演唱臨時取消，經紀人否認簽署合約，公關公司則強調與藝人無關。（資料照，記者陳奕全攝）王識賢近日遭新人指控婚禮演唱臨時取消，經紀人否認簽署合約，公關公司則強調與藝人無關。（資料照，記者陳奕全攝）

事件起因於新人日前在網路發文爆料，剛完婚的新娘指稱早於去年10月便透過窗口洽談，敲定邀請王識賢於今年1月中旬婚禮演出，內容包含演唱4首歌曲、拍照互動等流程，預計時長約45分鐘，雙方簽署合約，婚宴前1週也結清尾款。不料，新人卻在宴客前1天早上，突接獲王識賢無法到場演出的通知，讓流程與設備皆已安排妥當的新人措手不及。

新人指出，期間雖曾聽聞王識賢拍戲行程可能撞期，但窗口始終未明確表示無法出席，事後追討違約責任時，則被以合約未載明取消賠償條款為由回應，經多次協調後才獲償唱酬1成。對此，王識賢經紀人駁斥，表示該活動僅止於詢問階段，因檔期問題第一時間即已回絕，藝人方從未簽署任何合約，「合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們，對方的訂金匯去給誰，我們也不知道！我們也很想知道。」對無端被捲入風波感到無奈。

面對爭議，負責聯繫的公關公司「欣象多媒體」昨（29日）晚也發出聲明，「針對近日網路與部分媒體所關注之婚禮演出相關事件，欣象多媒體基於避免外界誤解及不必要延伸，特此說明，本事件屬於活動合作雙方之溝通與履約爭議，與藝人王識賢本人、經紀人無任何關聯。」對於事件討論過程中造成王識賢被牽連，欣象多媒體深表歉意，亦已主動向相關單位說明，盼外界勿再將事件與藝人形象連結。最終，新郎倌也致歉並下架該篇網路爆料。

