葉芷妤台灣拍片被讚「寶藏女孩」 Kao在泰國想她：趕快回來

鳳小岳（左起）、葉芷妤、導演奚岳隆今天出席電影《無形》的記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《無形》今天（30日）舉行媒體見面會，導演奚岳隆率領鳳小岳、葉芷妤出席，葉芷妤是台泰混血，首度演出台灣電影，奚岳隆大讚她是個「寶藏女孩」，「挖掘不完的寶藏都在她的身體，是很值得被世界關注的演員。」

鳳小岳（左）、葉芷妤在《無形》合作。（記者陳奕全攝）

葉芷妤去年因演出Neflix泰劇《瘋狂獨角獸》受到矚目，此次演出電影《無形》，奚岳隆坦言十分榮幸，也大讚葉芷妤十分敬業，「芷妤團隊很給力夠力，她回去泰國工作不到6小時又回來，還是一直盡盡力力，在泰國不一樣，一進到角色又變成社工。」事實上，葉芷妤前天才拍到早上，先飛到泰國工作，今天早上才又飛回來台灣，緊接著又要去上海，行程滿檔。

葉芷妤透露，拍攝過程中會帶著泰國護身符。（記者陳奕全攝）

被問到她在泰國GL劇《愛情設計》中的搭檔「Kao」有沒有給予她鼓勵？葉芷妤表示：「昨天才接到（她的聯繫），一直說要加油！趕快回來，她也開始拍戲，還不能趕快見到面，她也怕我生病，說好好休息，吃維他命。」

葉芷妤有時候會搞混中文、泰文，注音「ㄓㄔㄕ」對她來說很困難。（記者陳奕全攝）

不過對於能夠參演《無形》，葉芷妤感到很開心，就算拍到早上，也覺得很好玩、很興奮。被問到台泰劇組的差異，葉芷妤坦言雖然沒有差太多，不過台灣劇組的「玩具」特別多，奚岳隆導演補充，像是頭戴式耳機或者遙控型的設備，都讓葉芷妤覺得很新奇。儘管說著一口流利中文，不過葉芷妤長時間還是在泰國，笑說有時候中文、泰文會轉換不過來。

鳳小岳則稱跟葉芷妤合作「每天都有驚喜」，雖然葉芷妤很年輕，不過工作經驗很豐富，「在演戲上完全不覺得是新演員，合作起來非常專業。」他認為，《瘋狂獨角獸》雖然讓她被看見，不過「光是她本人就有的，會發光的人就是會發光」。

鳳小岳（左起）、葉芷妤、導演奚岳隆受訪時有說有笑。（記者陳奕全攝）

此次鳳小岳從劇本開發時期就投入，導演奚岳隆分享，自己最大的夢想之一，就是希望讓自己片中的男主角開上自己最愛的車，因此這次把電影《在車上》裡的同款愛車帶進組。鳳小岳坦言真的很擔心刮到或撞到，不過他也會在片場開玩笑說：「是不是可以讓演員增加臨場感，要不要撞一下或者砸一下。」讓奚岳隆露出「尷尬又不失禮貌的微笑」。

