自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《大熱門》爆年後復播！吳宗憲加入週末「三角督」戰局

吳宗憲曝只肯主持塊狀真相原因。（資料照，記者胡舜翔攝）吳宗憲曝只肯主持塊狀真相原因。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陪伴觀眾12年的《綜藝大熱門》在去年結束帶狀播出後，令許多粉絲感到不捨，最新消息指出，升級後的塊狀綜藝《超級大熱門》已解決先前因製作成本過高而停擺的「卡關」困境，節目將在農曆年後正式啟動，隨著主持人陳漢典與「Lulu」黃路梓茵日前完成世紀大婚，成為兩位新婚夫妻在螢光幕前最受矚目的「愛的結晶」。

節目確定將在農曆年後全面啟動錄製。預計最快於2026年第二季進軍週末黃金時段，與各大強檔綜藝正面交鋒。吳宗憲也證實即將投入，開誠布公地表示，由於目前公司經營占據絕大部分心力，唯有改為「塊狀」形式才能提高他的參與意願。同時他也對內容給出明確方向，強調不會再走傳統歌廳秀的回頭路，而是要交由團隊安頓，打造更符合新生代口味的創新內容。

《超級大熱門》傳第二季見客，吳宗憲、Lulu、陳漢典鐵三角不散。（資料照，記者胡舜翔攝）《超級大熱門》傳第二季見客，吳宗憲、Lulu、陳漢典鐵三角不散。（資料照，記者胡舜翔攝）

面對即將到來的週末戰局，外界不免擔心《超級大熱門》將直接撞上胡瓜、白冰冰與康康三方割據的「三角督」激烈戰況。面對市場趨於飽和的質疑，憲哥認為現在的電視圈已不再是昔日那種你死我活的對戰狀態，而是一種「共存共榮」的新格局。對此，三立電視台則回應「積極籌備中，一定週週精彩」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中