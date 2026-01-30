趙露思遭跟車尾隨「還闖飯店拍攝」 工作室火速嚴厲痛斥

趙露思加入新公司後不急著接戲。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國女星趙露思在2024年底因健康因素暫停工作，後證實罹患憂鬱症及失語症，2025年又與前經紀公司「銀河酷娛」撕破臉，演藝路一度受挫。所幸她憑藉夯劇《許我耀眼》成功翻身，逐步恢復活動，人氣與話題再度攀升。不料，趙露思近日卻遭遇惡意跟車事件，工作室今也發出聲明痛斥。

她日前於非公開行程結束後被不明人士尾隨追逐，對方一路跟車至目的地，甚至闖入飯店內進行拍攝。對此，趙露思工作室於30日凌晨發表嚴正聲明，痛斥該行為已嚴重干擾藝人正常工作，也擾亂道路交通秩序，更存在高度安全風險，強調已對相關人員完成取證，並保留一切依法追責的權利，呼籲外界尊重隱私與安全底線。

趙露思和前東家撕破臉之後，趙露思也已簽入新公司「虎鯨文娛」，近來並未急著全面復出拍戲，而是以不同方式回歸大眾視野。她日前不僅現身夜市擺攤賣小吃，還以零佣金方式協助農民進行直播帶貨，活動於28日進行長達7小時，所有利潤直接回饋農戶與消費者。憑藉超高號召力，該場直播創下銷售額3400萬人民幣（約新台幣1.5億元）、銷量突破83萬件、觀看人次達873萬的亮眼成績，更有73%的訂單來自非粉絲族群，展現她不容小覷的國民影響力。

