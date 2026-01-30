自由電子報
娛樂 最新消息

歡迎回家！王奕翔率&TEAM抵台 健壯胸肌好啊嘶

&TEAM的JO（左起）、FUMA、HARUA、NICHOLAS王奕翔、TAKI、MAKI、YUMA抵達松山機場，只有王奕翔穿對天氣，露出健壯胸肌。（記者王文麟攝）&TEAM的JO（左起）、FUMA、HARUA、NICHOLAS王奕翔、TAKI、MAKI、YUMA抵達松山機場，只有王奕翔穿對天氣，露出健壯胸肌。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕人氣團體「&TEAM」應台視《超級巨星紅白藝能大賞》邀請，將在明天（31日）登上小巨蛋進行錄製，今天「台灣囝仔」王奕翔率領成員們抵達松山機場，有粉絲大喊「王奕翔歡迎回家」，迎接&TEAM的到來。

王奕翔率&TEAM回台北。（記者王文麟攝）王奕翔率&TEAM回台北。（記者王文麟攝）

&TEAM的MAKI、TAKI、NICHOLAS王奕翔、JO陸續出關。（記者王文麟攝）&TEAM的MAKI、TAKI、NICHOLAS王奕翔、JO陸續出關。（記者王文麟攝）

&TEAM此次並非以完全體參加台視紅白，K、EJ並未出席，「NICHOLAS」王奕翔今天下午率領FUMA、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI抵達松山機場，粉絲紛紛大喊他們的名字，聽到「王奕翔歡迎回家」，王奕翔也點頭感謝，身為唯一一個聽得懂中文的成員，面對記者要求「比愛心」、「看這邊」，他也聽得一清二楚，十分配合。值得一提的是，他今天戴著灰色帽子披上紅色頭巾，以GD風格登場，但他穿著緊身短袖，露出健壯雙胸，看起來健身有成，身材好到讓人「啊嘶」。

&TEAM王奕翔健壯身材怎麼能沒有圖？特別請攝影大哥從記憶卡挖出來一張。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔健壯身材怎麼能沒有圖？特別請攝影大哥從記憶卡挖出來一張。（記者王文麟攝）

&TEAM王奕翔聽到記者要求比愛心，因為聽得懂中文，所以十分配合。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔聽到記者要求比愛心，因為聽得懂中文，所以十分配合。（記者王文麟攝）

今年台視《超級巨星紅白藝能大賞》邀請King & Prince、&TEAM參加節目錄製，兩組海外卡司將在1月31日前往台北小巨蛋拍攝。過去i-dle、Kep1er等海外卡司皆曾出席記者會，按照慣例，&TEAM預計將與King & Prince一同出席記者會，向台灣觀眾問候並接受訪問。

