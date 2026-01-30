自由電子報
娛樂 電視

無良建商登門嗆聲 洪都拉斯霸氣下令「豆渣洗臉」全場叫好

〔記者李紹綾／台北報導〕吳皓昇在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演惡名昭彰的建商大佬「王正豪」，他帶著小三潘奕如、得力助手吳政澔，陪同小三的女兒陳仙梅，強勢登門到夫家「萬家豆腐」討公道，卻徹底踩到底線。向來守護家人的萬家精神領袖洪都拉斯忍無可忍，直接下令徒弟馬國弼端出「豆渣」，以豆渣洗臉反派。

吳皓昇（左）在《豆腐媽媽》到萬家豆腐找碴，洪都拉斯嚴正以待。（民視提供）吳皓昇（左）在《豆腐媽媽》到萬家豆腐找碴，洪都拉斯嚴正以待。（民視提供）

談到這場「報應戲」，演反派的吳皓昇透露，為了呈現最到位、最解氣的畫面，全劇組從深夜一路排練到凌晨三點：「我們最怕NG，因為豆渣一潑下去就很難清理，重來成本超高。」他也大讚洪都拉斯經驗老道，「第一波潑過來時，本來被吳政澔擋掉大半，結果洪哥反應超快，一個閃身神補刀，下一秒直接精準命中我的臉，真的超準。」

洪都拉斯在《豆腐媽媽》中以豆渣洗臉無良建商。（民視提供）洪都拉斯在《豆腐媽媽》中以豆渣洗臉無良建商。（民視提供）

洪都拉斯（右三）在《豆腐媽媽》向吳皓昇潑豆渣。（民視提供）洪都拉斯（右三）在《豆腐媽媽》向吳皓昇潑豆渣。（民視提供）

現場潑灑力道十足，連攝影機鏡頭都不小心「中彈」，畫面一度緊急清理。吳皓昇笑說，雖然全身沾滿豆渣，但拍完後反而覺得「超過癮」，直呼這是一場「最環保、不浪費食物，又能讓觀眾看得很舒服」的解氣戲碼。

吳政澔（左起）、潘奕如、吳皓昇在《豆腐媽媽》被潑一身豆渣。（民視提供）吳政澔（左起）、潘奕如、吳皓昇在《豆腐媽媽》被潑一身豆渣。（民視提供）

洪都拉斯分享幕後趣事，他笑說：「本來潑完豆渣之後，還想把水桶直接套在王正豪（吳皓昇角色）的頭上，但想一想還是取消了，怕觀眾覺得萬德福（洪都拉斯角色）太暴力了。」他也開心表示，這是一場「超級無敵開心的戲」，拍攝過程順利，最終「圓滿成功」。

潘奕如（左起）、吳皓昇在《豆腐媽媽》被潑一身豆渣。（民視提供）潘奕如（左起）、吳皓昇在《豆腐媽媽》被潑一身豆渣。（民視提供）

吳政澔（左）跟吳皓昇（右）遭豆渣噴滿身，要讓觀眾看得解氣。（民視提供）吳政澔（左）跟吳皓昇（右）遭豆渣噴滿身，要讓觀眾看得解氣。（民視提供）

吳皓昇全身沾滿豆渣仍敬業完成拍攝，笑稱這是一場「最環保又最解氣」的報應戲。（民視提供）吳皓昇全身沾滿豆渣仍敬業完成拍攝，笑稱這是一場「最環保又最解氣」的報應戲。（民視提供）

在劇中飾演「萬德福」的洪都拉斯，這回不只展現守護家庭的霸氣氣場，拍攝時更顧及對戲演員的安全。現場工作人員透露，洪都拉斯在潑豆渣時精準掌握角度與力道，避免豆渣噴入演員眼睛，專業度獲得全場一致肯定。

