自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

King&Prince首合體來台！400台粉搶看永瀬廉髙橋海人

King & Prince永瀬廉、髙橋海人從出關後就不停揮手，親和力十足。（記者王文麟攝）King & Prince永瀬廉、髙橋海人從出關後就不停揮手，親和力十足。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體「King & Prince」應台視《超級巨星紅白藝能大賞》邀請，將在明天（31日）登上小巨蛋進行錄製。儘管班機昨天深夜才公布，仍有大約400名粉絲到現場接機，且松山機場5點一開就有粉絲湧入，永瀬廉、髙橋海人一出現立刻掀起歡呼聲。

King & Prince髙橋海人、永瀬廉。（記者王文麟攝）King & Prince髙橋海人、永瀬廉。（記者王文麟攝）

King & Prince髙橋海人、永瀬廉露出招牌燦笑，實在太卡哇伊了。（記者王文麟攝）King & Prince髙橋海人、永瀬廉露出招牌燦笑，實在太卡哇伊了。（記者王文麟攝）

永瀬廉、髙橋海人今天（30日）搭乘NH851班機抵達松山機場，兩人看起來心情很好，一出關就不停與粉絲揮揮手，永瀬廉身穿咖色厚外套以及黑色鴨舌帽，髙橋海人則是灰色毛帽，以及水藍色外套，看起來十分保暖。兩人站到拍攝定位，聽到後面粉絲的吶喊「卡哇依」，永瀬廉還轉過頭來微笑，讓粉絲直呼「我沒了」。

King & Prince永瀬廉、髙橋海人看來是搞錯台灣天氣，可能穿太厚了。（記者王文麟攝）King & Prince永瀬廉、髙橋海人看來是搞錯台灣天氣，可能穿太厚了。（記者王文麟攝）

King & Prince髙橋海人、永瀬廉往上比出愛心，突然覺得有點謎。（記者王文麟攝）King & Prince髙橋海人、永瀬廉往上比出愛心，突然覺得有點謎。（記者王文麟攝）

粉絲尖叫聲不斷，兩人也不停向粉絲揮手，幾乎沒有放下手，步出松山機場之後，人潮依舊擁擠。不過兩人上車後，門疑似突然打開，髙橋海人再度露出招牌微笑，讓現場再度陷入瘋狂。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中