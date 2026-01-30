自由電子報
娛樂 電視

NCT WISH隊長挑戰「台灣神級口味」 強吞香菜餅乾秒變臉

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國超人氣男團NCT WISH出道將滿兩年，近日接受TVBS網路娛樂節目《T爆娛樂》專訪。現場準備了台灣傳統小吃「燒仙草」與話題魔王「香菜口味餅乾」招待成員。沒想到，身為「反香菜擁護者」的隊長SION竟一時興起挑戰，吃完後露出難以言喻的微妙表情，讓其他成員紛紛幸災樂禍吐槽：「就叫你別試嘛！」真實互動笑翻全場。

韓團NCT WISH接受TVBS網路節目《T爆娛樂》專訪。（TVBS提供）韓團NCT WISH接受TVBS網路節目《T爆娛樂》專訪。（TVBS提供）

NCT WISH近期憑專輯《COLOR》奪下「第40屆金唱片獎」專輯本賞，氣勢驚人。專訪中被問到私下誰是「浴室霸主」？全員毫不猶豫直指JAEHEE。JAEHEE尷尬坦承自己熱愛半身浴，一洗就是一小時起跳，但他隨即體貼表示：「如果跟成員同房，我會先問誰要先洗。」展現暖心一面。而隊長SION被要求選出「改變最多的成員」時，他則點名老么組RYO與SAKUYA，笑稱兩人這兩年「外表變化最大」。

NCT WISH首次品嚐傳統甜點燒仙草與話題零嘴香菜餅乾。（TVBS提供）NCT WISH首次品嚐傳統甜點燒仙草與話題零嘴香菜餅乾。（TVBS提供）

除了心裡話，成員們更面臨「T 爆隨機 Dance」挑戰。現場隨機播放音樂考驗舞功，驚喜出現台灣神曲《星期五晚上》，成員RIKU聽到旋律瞬間舞魂上身，靈活展示經典的「16蹲」，超強體力與節奏感讓兩位主持人尖叫直呼：「簡直是大巨蛋第一排！今天看到賺到。」

NCT WISH即將成團兩周年。（TVBS提供）NCT WISH即將成團兩周年。（TVBS提供）

NCT WISH團員與主持人陳郁文（右4）與TVBS新聞網記者林坤緯（左4）合照。（TVBS提供）NCT WISH團員與主持人陳郁文（右4）與TVBS新聞網記者林坤緯（左4）合照。（TVBS提供）

節目最後，主持人祭出燒仙草與「香菜餅乾」犒賞大家。雖然SION 與RYO早早自爆是「不吃香菜派」，但SION最終仍忍不住好奇心小嚐一口，隨即換來一臉「懷疑人生」的表情，被團員集體吐槽：「有跟你說過不要吃啊！」節目內容將於1月30日（五）晚間 9 點，於《TVBS 新聞網》YouTube 頻道上線播出。

