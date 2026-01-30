自由電子報
娛樂 電視

翁立友「第一次」對象曝光！陳亞蘭認了：當時是高潮

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲攜手主持的《週末最強大》，在本週（1日）陳亞蘭在節目中毫無預警自曝，自己竟是金曲歌王翁立友生命中的「第一個女人」，甚至語帶雙關地形容當時是「她的高潮」，嚇得胡瓜當場目瞪口呆，急問：「妳當初是喝了多少？」

歐漢聲（左起）、胡瓜、翁立友、陳亞蘭。陳亞蘭自曝是翁立友生命中的「第一個女人」。（華視提供）歐漢聲（左起）、胡瓜、翁立友、陳亞蘭。陳亞蘭自曝是翁立友生命中的「第一個女人」。（華視提供）

面對陳亞蘭的驚人言論，翁立友趕緊在現場解釋，原來他於1998年發行生平首張專輯時，正是邀請陳亞蘭跨刀合唱情歌，因此亞蘭姐確實是他音樂路上的「第一個女人」。翁立友更笑曝，當時陳亞蘭紅透半邊天，他為了讓對方順利錄音，還得兼任「泊車小弟」幫忙停豪車，每當看到機械車位下降，他的膀胱就因為怕刮傷愛車而緊張到上升，幽默互動讓現場笑聲不斷。

陳冠霖（中）的渾厚唱腔，讓眾人驚呼神似張學友。（華視提供）陳冠霖（中）的渾厚唱腔，讓眾人驚呼神似張學友。（華視提供）

除了精彩的棚內訪談，本週《週末最強大》全新單元「胡蘭歐出任務」首度插旗百年三峽老街。三位主持人展現超高人氣，現場被鄉親擠得水洩不通，甚至有高齡93歲的阿嬤不顧雙腳不便，坐著輪椅也要親睹偶像風采。在「鴻運噹頭」挑戰賽中，胡瓜與歐弟卻接連失手，鐵盆只頂到腳邊，慘輸給在地牛角麵包店的老闆娘，讓主持人隊面子掛不住，直呼要「秒棄權」。

單元「瓜瓜夜總會」，金曲歌后張秀卿與林姍同台飆唱。（華視提供）單元「瓜瓜夜總會」，金曲歌后張秀卿與林姍同台飆唱。（華視提供）

「胡蘭歐出任務」單元，舒子晨（左起）、歐漢聲、胡瓜和董至成親自挑戰最新遊戲關卡。（華視提供）「胡蘭歐出任務」單元，舒子晨（左起）、歐漢聲、胡瓜和董至成親自挑戰最新遊戲關卡。（華視提供）

本集音樂卡司同樣豪華，八點檔男神陳冠霖現身開金嗓，清唱《一路上有你》神還原張學友唱腔，驚艷全場。陳冠霖更吐露辛酸往事，爆料剛出道時曾被製作人嫌棄「手太大拿麥克風不好看」而被打槍，歐弟聽聞立刻加碼模仿挑戰，更開玩笑嗆聲：「你手太大，去演戲！」此外，金曲歌王荒山亮也首度與翁立友同台，結合專業Cosplay舞群帶來震撼視覺的布袋戲組曲，為節目畫下完美句點。

