自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

舒淇不藏了！深愛張學友30年 夢中相戀親揭此生無憾

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌神張學友的演唱會順利落幕，影后舒淇這次跨刀拍攝了串場影片，今天更在社群發了長文，向偶像張學友深情告白，透露自己當了30多年的粉絲，還曝光22歲時與偶像合作的圓夢故事，引發網友熱議。

舒淇笑稱自己是「做了30多年的粉絲」，從《吻別》的心痛、《情書》的心動開始，便深深著迷於張學友的歌聲，甚至年少時還曾夢見與偶像相戀，醒來後幸福感圍繞好幾天，坦言自己也曾是瘋狂歌迷。

舒淇發了長文示愛偶像張學友。（翻攝臉書）舒淇發了長文示愛偶像張學友。（翻攝臉書）

舒淇回憶1997年剛到香港發展，工作忙碌不堪，當年生日經紀人神秘安排驚喜，帶她前往紅磡體育館觀賞張學友主演的音樂劇《雪狼湖》。那是她人生第一次踏進紅館，看見偶像在舞台上唱演俱佳，讓她感動不已，「對當時的我來說，真的是此生無憾。」

更令她難忘的是，演出結束後竟被帶往後台與偶像見面。舒淇形容當下震驚到恍惚，直呼那是第一次見到「活生生的真人」。張學友得知當天是她生日，特地送上玫瑰花與蘋果祝福生日快樂，讓她當場愣住，事後看到合照還笑虧自己當年造型青澀，「那是我跟偶像第一張最可愛的人生印記。」

後來舒淇持續在香港發展演藝事業，期間雖偶有合作機會，卻始終不好意思多聊，「對我來說，偶像只要遠遠觀望、默默祝福就好。」

沒想到多年後，張學友主動邀請她拍攝演唱會影片，劇情竟與她年少時的夢境巧妙呼應。她透露，當自己穿著婚紗、耳邊響起《你的名字我的姓氏》，看著張學友西裝筆挺站在對面伸出手時，內心幾乎暈眩，只能靠專業壓抑激動情緒完成拍攝。

舒淇也提到，時隔多年再度接到張學友邀約拍攝MV，對方語氣平常，但她內心早已興奮不已。提及偶像歷經兩年七個多月、共324場演唱會的驚人成績，仍保持最佳狀態，甚至能劈下一字馬，她笑說：「偶像都這麼努力，我也只能跟隨他的腳步繼續努力。」

舒淇感性表示，從年少追星到如今能與偶像多次合作，彷彿夢想成真，也讓她更加珍惜一路走來的幸運與收穫。最後她幽默期待，未來某一天，或許連自己的AI機器人都能再次收到張學友的邀請，在歌聲中繼續譜寫動人篇章。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中