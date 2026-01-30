舒淇不藏了！深愛張學友30年 夢中相戀親揭此生無憾

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌神張學友的演唱會順利落幕，影后舒淇這次跨刀拍攝了串場影片，今天更在社群發了長文，向偶像張學友深情告白，透露自己當了30多年的粉絲，還曝光22歲時與偶像合作的圓夢故事，引發網友熱議。

舒淇笑稱自己是「做了30多年的粉絲」，從《吻別》的心痛、《情書》的心動開始，便深深著迷於張學友的歌聲，甚至年少時還曾夢見與偶像相戀，醒來後幸福感圍繞好幾天，坦言自己也曾是瘋狂歌迷。

請繼續往下閱讀...

舒淇發了長文示愛偶像張學友。（翻攝臉書）

舒淇回憶1997年剛到香港發展，工作忙碌不堪，當年生日經紀人神秘安排驚喜，帶她前往紅磡體育館觀賞張學友主演的音樂劇《雪狼湖》。那是她人生第一次踏進紅館，看見偶像在舞台上唱演俱佳，讓她感動不已，「對當時的我來說，真的是此生無憾。」

更令她難忘的是，演出結束後竟被帶往後台與偶像見面。舒淇形容當下震驚到恍惚，直呼那是第一次見到「活生生的真人」。張學友得知當天是她生日，特地送上玫瑰花與蘋果祝福生日快樂，讓她當場愣住，事後看到合照還笑虧自己當年造型青澀，「那是我跟偶像第一張最可愛的人生印記。」

後來舒淇持續在香港發展演藝事業，期間雖偶有合作機會，卻始終不好意思多聊，「對我來說，偶像只要遠遠觀望、默默祝福就好。」

沒想到多年後，張學友主動邀請她拍攝演唱會影片，劇情竟與她年少時的夢境巧妙呼應。她透露，當自己穿著婚紗、耳邊響起《你的名字我的姓氏》，看著張學友西裝筆挺站在對面伸出手時，內心幾乎暈眩，只能靠專業壓抑激動情緒完成拍攝。

舒淇也提到，時隔多年再度接到張學友邀約拍攝MV，對方語氣平常，但她內心早已興奮不已。提及偶像歷經兩年七個多月、共324場演唱會的驚人成績，仍保持最佳狀態，甚至能劈下一字馬，她笑說：「偶像都這麼努力，我也只能跟隨他的腳步繼續努力。」

舒淇感性表示，從年少追星到如今能與偶像多次合作，彷彿夢想成真，也讓她更加珍惜一路走來的幸運與收穫。最後她幽默期待，未來某一天，或許連自己的AI機器人都能再次收到張學友的邀請，在歌聲中繼續譜寫動人篇章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法