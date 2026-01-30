自由電子報
娛樂 電視

施名帥驚傳「騙妻一個月」 朱芷瑩嚇壞整夜失眠

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本週六（31日）晚間8點將播出全新「苗栗之旅」。本次卡司由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩共同組隊。值得關注的是，這不僅是節目開播以來首度迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更祭出長達一個月的驚喜騙局，讓朱芷瑩直呼：「驚魂未定！」

施名帥、朱芷瑩首曝戀愛內幕，聊到規定「睡前禁言」。（東森綜合台提供）施名帥、朱芷瑩首曝戀愛內幕，聊到規定「睡前禁言」。（東森綜合台提供）

為了策劃這場大驚喜，製作單位聯手經紀人與施名帥，瞞著朱芷瑩整整一個多月，謊稱是參加其他節目。直到一行人在苗栗餐廳「巧遇」游安順與于子育，施名帥最後現身揭曉真相，才讓朱芷瑩大傻眼。

一開始得知要執行欺騙任務時，施名帥顯得相當忐忑，無奈笑稱：「我都可以配合，只是這很恐怖，我是每天都要面對她的人，這樣不會造成我們家庭失和嗎？壓力好大！」

施名帥設局朱芷瑩，聯手游安順、于子育欺騙愛妻，朱芷瑩當場嚇傻。（東森綜合台提供）施名帥設局朱芷瑩，聯手游安順、于子育欺騙愛妻，朱芷瑩當場嚇傻。（東森綜合台提供）

真相大白後，施名帥直呼終於放下心中大石。反觀朱芷瑩，直到第二天早晨仍處於震驚狀態，甚至整夜失眠回想細節。她感嘆：「你們真的很用心，我自己覺得我不太會被騙，這次經紀人能騙過我，我覺得很有才華，尤其是我老公，平常真的很不容易騙到我。」

施名帥隱瞞妻子一個月，坦言怕家庭失和，朱芷瑩嚇到整夜失眠！（東森綜合台提供）施名帥隱瞞妻子一個月，坦言怕家庭失和，朱芷瑩嚇到整夜失眠！（東森綜合台提供）

兩人在節目中也難得公開戀愛心路歷程。施名帥透露，兩人其實認識很久，直到雙方都單身且維持聯繫後才擦出火花，他坦言：「因為都經歷過不同人生階段，才發現身邊就有這種擁有共同回憶的人。」

朱芷瑩則分享，與老朋友談戀愛的感覺很特別：「很有趣，好像很熟悉但又有可以探索的地方，跟朋友談戀愛真的蠻特別的。」 她更爆料夫妻倆話題多到聊不完，甚至得訂下規矩：「我們甚至要規定洗完澡、睡前就不能講話了，不然會一直講到沒時間睡覺！」

