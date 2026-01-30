自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「不是為了重新建立事業！」米高福克斯相隔5年後再度演戲 親曝當年暫別原因

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 暖心療癒神劇《誠實診療室》第三季正式回歸，除了原班人馬再度聚首，更迎來重量級驚喜——曾主演《回到未來》系列的影壇傳奇米高福克斯久違現身，與「福伯」哈里遜福特同框演出，令人期待兩人擦出何種動人火花。米高近日接受《洛杉磯時報》訪問時坦言，自己在2020年暫別演藝圈時「並沒有太多情緒」，這次再度演戲，也「不是為了重新建立事業」。

米高說當時決定暫別演藝工作時，「算是平靜地接受了這個決定」，這位影壇傳奇當時正演出法律劇《傲骨之戰》（The Good Fight）。他回憶：「我當時在拍《傲骨之戰》，我會把它和基佛蘇德蘭的影集《指定倖存者》（Designated Survivor）搞混，因為我在這兩部戲裡遇到的問題很相似。它們都是法律性質很重的戲，我必須讀一大段又一大段的法律術語，但我真的抓不到重點。」

米高福克斯（右）加入《誠實診療室》第三季，和哈里遜福特同台飆戲。（Apple TV 提供）米高福克斯（右）加入《誠實診療室》第三季，和哈里遜福特同台飆戲。（Apple TV 提供）

他也提到，拍《傲骨之戰》時，剛看完很喜歡的電影《從前，有個好萊塢》，裡面有一場戲是李奧納多狄卡皮歐回到房間，對著鏡子狠狠責怪自己，因為背不起台詞而情緒崩潰、喝酒、哭泣。「我發現自己也站在鏡子前，心裡想著：『唉，我不行了，我真的做不到了，不能再這樣下去了。』於是我告訴自己，『那就盡力把這部戲完成，然後……繼續過我的人生吧。』結果我真的這麼做了。」

1991年米高被診斷出罹患帕金森氏症，並在1998年對外公開病情。當時他正主演ABC情境喜劇《城市大贏家》（Spin City），但隨著病情逐漸影響拍攝，他在該劇第四季、也就是2000年時選擇退出演出。那是福斯第一次暫別，不過後來仍被該影集的共同創作者比爾勞倫斯邀請回歸演出。

米高透露，從《城市大贏家》退出後，其實並不想再做任何事。直到勞倫斯致電邀他客串影集《醫院狂想曲》（Scrubs），他才點頭答應。「拍完那部戲後，我非常喜歡那段經驗，也陸續接到很多很棒的邀約。我發現了一個新的定位——去飾演一些本身帶有缺陷的角色，把我帕金森氏症的狀況，轉化成《律師風雲》（Boston Legal）中的癌症患者，或《傲骨賢妻》（The Good Wife）裡的類帕金森症角色。」

米高福克斯曾於2020年透過著作《相約在未來:米高．福克斯回憶錄:一個樂觀者眼中的生與死》（No Time Like the Future）宣布退休。（翻攝自IG）米高福克斯曾於2020年透過著作《相約在未來:米高．福克斯回憶錄:一個樂觀者眼中的生與死》（No Time Like the Future）宣布退休。（翻攝自IG）

這樣的契機，如今再次出現在勞倫斯打造的新作《誠實診療室》中。該劇其中一條重要主線，描寫哈里遜福特飾演的角色與帕金森氏症共處。米高看完後，認為劇中對疾病的描寫相當精準，因此親自致電勞倫斯，表達希望能客串演出的想法。

「角色的深度、人際關係的品質，以及台詞的語言，都非常出色——這真的是一部很美的影集，」米高向《洛杉磯時報》表示。「我心想，就單純為了這件事去做吧。我沒有任何企圖，也不是要宣告重返演藝圈。這會很有趣，而且還能和哈里遜福特合作，這件事本身就很瘋狂了。」

米高也強調，自己在退休約五年後再度演出，「並不是任何重新建立我演藝事業的計畫的開始」。他在2020年透過著作《相約在未來: 米高．福克斯回憶錄: 一個樂觀者眼中的生與死》（No Time Like the Future）宣布退休，坦言帕金森氏症已讓他在片場工作與背誦台詞變得過於困難。但在《誠實診療室》的拍攝現場，這些顧慮並不存在。

去年接受《時人》雜誌訪問時，米高也表示：「這是我第一次走進片場，完全不用擔心自己會不會太累、會不會咳嗽之類的問題。我就是去演就對了。那感覺真的很好，因為即使有時我會想『我可能做不到』，我也會告訴自己：『那我就在戲裡處理我做不到的方式。』然後就這樣完成了。」

《誠實診療室》第三季已於Apple TV 全球首播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中