「不是為了重新建立事業！」米高福克斯相隔5年後再度演戲 親曝當年暫別原因

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 暖心療癒神劇《誠實診療室》第三季正式回歸，除了原班人馬再度聚首，更迎來重量級驚喜——曾主演《回到未來》系列的影壇傳奇米高福克斯久違現身，與「福伯」哈里遜福特同框演出，令人期待兩人擦出何種動人火花。米高近日接受《洛杉磯時報》訪問時坦言，自己在2020年暫別演藝圈時「並沒有太多情緒」，這次再度演戲，也「不是為了重新建立事業」。

米高說當時決定暫別演藝工作時，「算是平靜地接受了這個決定」，這位影壇傳奇當時正演出法律劇《傲骨之戰》（The Good Fight）。他回憶：「我當時在拍《傲骨之戰》，我會把它和基佛蘇德蘭的影集《指定倖存者》（Designated Survivor）搞混，因為我在這兩部戲裡遇到的問題很相似。它們都是法律性質很重的戲，我必須讀一大段又一大段的法律術語，但我真的抓不到重點。」

米高福克斯（右）加入《誠實診療室》第三季，和哈里遜福特同台飆戲。（Apple TV 提供）

他也提到，拍《傲骨之戰》時，剛看完很喜歡的電影《從前，有個好萊塢》，裡面有一場戲是李奧納多狄卡皮歐回到房間，對著鏡子狠狠責怪自己，因為背不起台詞而情緒崩潰、喝酒、哭泣。「我發現自己也站在鏡子前，心裡想著：『唉，我不行了，我真的做不到了，不能再這樣下去了。』於是我告訴自己，『那就盡力把這部戲完成，然後……繼續過我的人生吧。』結果我真的這麼做了。」

1991年米高被診斷出罹患帕金森氏症，並在1998年對外公開病情。當時他正主演ABC情境喜劇《城市大贏家》（Spin City），但隨著病情逐漸影響拍攝，他在該劇第四季、也就是2000年時選擇退出演出。那是福斯第一次暫別，不過後來仍被該影集的共同創作者比爾勞倫斯邀請回歸演出。

米高透露，從《城市大贏家》退出後，其實並不想再做任何事。直到勞倫斯致電邀他客串影集《醫院狂想曲》（Scrubs），他才點頭答應。「拍完那部戲後，我非常喜歡那段經驗，也陸續接到很多很棒的邀約。我發現了一個新的定位——去飾演一些本身帶有缺陷的角色，把我帕金森氏症的狀況，轉化成《律師風雲》（Boston Legal）中的癌症患者，或《傲骨賢妻》（The Good Wife）裡的類帕金森症角色。」

米高福克斯曾於2020年透過著作《相約在未來:米高．福克斯回憶錄:一個樂觀者眼中的生與死》（No Time Like the Future）宣布退休。（翻攝自IG）

這樣的契機，如今再次出現在勞倫斯打造的新作《誠實診療室》中。該劇其中一條重要主線，描寫哈里遜福特飾演的角色與帕金森氏症共處。米高看完後，認為劇中對疾病的描寫相當精準，因此親自致電勞倫斯，表達希望能客串演出的想法。

「角色的深度、人際關係的品質，以及台詞的語言，都非常出色——這真的是一部很美的影集，」米高向《洛杉磯時報》表示。「我心想，就單純為了這件事去做吧。我沒有任何企圖，也不是要宣告重返演藝圈。這會很有趣，而且還能和哈里遜福特合作，這件事本身就很瘋狂了。」

米高也強調，自己在退休約五年後再度演出，「並不是任何重新建立我演藝事業的計畫的開始」。他在2020年透過著作《相約在未來: 米高．福克斯回憶錄: 一個樂觀者眼中的生與死》（No Time Like the Future）宣布退休，坦言帕金森氏症已讓他在片場工作與背誦台詞變得過於困難。但在《誠實診療室》的拍攝現場，這些顧慮並不存在。

去年接受《時人》雜誌訪問時，米高也表示：「這是我第一次走進片場，完全不用擔心自己會不會太累、會不會咳嗽之類的問題。我就是去演就對了。那感覺真的很好，因為即使有時我會想『我可能做不到』，我也會告訴自己：『那我就在戲裡處理我做不到的方式。』然後就這樣完成了。」

《誠實診療室》第三季已於Apple TV 全球首播。

