《黑白大廚2》才封神就翻車？尹酒母「聯名丼飯」被嫌有落差

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》日前完結，才剛捧紅一票料理職人，不料率先炸鍋的，竟是一路挺進到Top 7的黑湯匙「釀酒的尹酒母」。

尹酒母（本名：尹娜拉）因節目人氣暴漲，近日與超商推出聯名丼飯，卻意外捲入「份量縮水、口味失衡」的輿論風暴。

「釀酒的尹酒母」在《黑白大廚2》一路挺進前七強。（翻攝自Netflix）

韓網陸續流出實拍照，從「青辣椒豬肉丼」到「陳年泡菜鮪魚丼」，網友火力全開吐槽：「這是便當還是試吃？」、「這份量真的有點誇張」。

討論聲浪越燒越旺，也讓「尹酒母丼飯」一度被貼上「雷品」標籤。面對爭議，尹娜拉親自出面止血，在個人社群貼出拍攝的實品照，坦言網路瘋傳的其中一張照片「連我看了都覺得不好吃」，直言拍攝角度與呈現方式，可能加深外界對份量與賣相的誤會。

尹酒母聯名丼飯連她本人都說看起來不太好吃。（翻攝自Naver）

她進一步說明，這次聯名刻意避開一般超商丼飯常見的重鹹路線，選用國產食材，以牛腩高湯為基底，搭配柴魚粉與醬油調味，希望做出「耐吃、不膩」的版本，強調「實際吃過後的真實回饋，我都會虛心接受，也會反映在後續商品調整上。」

不過，實際買單的消費者評價依舊兩極。有人認為「實物確實沒網路照片那麼誇張」，但也直言「整體還是偏鹹，要配白飯或自己減醬汁才比較順口」；也有網友點出關鍵：「味道就是大量生產的調味感，跟節目裡那種手作溫度，落差有點大。」

