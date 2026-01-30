參加Lulu婚禮包6600 嘻小瓜被酸「全場最少」無奈回擊

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳漢典、Lulu黃路梓茵25日舉辦婚宴，現場星光熠熠，賓客卡司堪比三金頒獎典禮。其中，嘻小瓜也沒缺席，他不忘發揮綜藝魂，拍了一段「假哭心疼紅包錢」的搞笑影片，原本只是自嘲式幽默，沒想到卻被網友抓著酸「全場包最少」。

嘻小瓜查AI包6600卻被嫌少。（翻攝自臉書）

對此，嘻小瓜昨（29日）回應，語氣又無奈又好笑。他透露，出發前其實有認真做功課，還特地查了AI建議行情，得知文華東方「一個人差不多3600元」，想說包雙數比較好看，最後才決定6600元。他苦笑直說：「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」也坦承自己參加婚禮的經驗值偏低，到了現場更不可能一個個去問藝人朋友紅包包多少，完全不知道原來有人可以直接破萬。

請繼續往下閱讀...

嘻小瓜6600紅包被酸爆。假哭拍片反變「全場最少」。（翻攝自臉書）

至於被點名「藝人包太少」，嘻小瓜也忍不住反擊，直言自己沒有經紀公司，很多時候都是在家等工作，自嘲是「演藝圈的打工仔」，反問酸民：「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」強調自己不是貪小便宜，只是真的不熟悉婚禮禮俗，沒想到笑點會被完全歪樓。

為了避免新人誤會，嘻小瓜事後也主動私訊Lulu說明，還直接表態如果真的不合適，「願意再包」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法