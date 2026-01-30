自由電子報
娛樂 電視

八點檔女星「為愛頂罪」坐牢20年 出獄遭嫌「大小眼」回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕李沛綾在民視八點檔《豆腐媽媽》為愛頂罪、入獄20年，好不容易出獄，迎接她的卻不是團圓，而是丈夫吳皓昇變心、兒女的不諒解與疏離，角色設定已夠悲慘，但還是有眼尖網友發現她「眼睛一大一小」，立刻掀起熱議。

李沛綾在《豆腐媽媽》為愛頂罪入獄20年。（民視提供）李沛綾在《豆腐媽媽》為愛頂罪入獄20年。（民視提供）

李沛綾昨（29日）透過臉書發文澄清，強調絕對不是整容，而是天生右眼提眼瞼肌較弱，並感謝大家的關心與指教。

李沛綾感性表示，自己是用「很真、很滿的情感」在演出盧莉君這個角色，也坦言自己不太會「漂亮地哭」，只知道全心投入、誠實面對角色當下的心境，「也許哭起來不夠美，但那都是角色最真實的情緒」。一番話也讓不少觀眾轉而替她加油打氣。

李沛綾（右）加入《豆腐媽媽》與吳皓昇（左）有精彩對手戲。（民視提供）李沛綾（右）加入《豆腐媽媽》與吳皓昇（左）有精彩對手戲。（民視提供）

李沛綾同時點名感謝導演馮凱在每場戲、每句台詞都細心陪伴討論，讓角色情感更貼近人心，也感恩製作人、編劇與造型團隊，讓她能在被尊重的創作環境中，詮釋這個層次豐富的角色，還不忘感謝對手戲搭檔吳皓昇的默契配合。

至於外界關心的「大小眼」話題，她也再度強調，希望大家把焦點放回戲劇本身，看見每一位演員在鏡頭前毫無保留、真情流露的用心演出，「謝謝你們和我們一起，走進這個故事⋯豆腐媽媽～王家與萬家的傳奇」。

body

