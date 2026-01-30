史丹利突嘴歪眼斜！半邊臉無力麻痺「自拍曝現況」 老婆Gigi氣炸開罵

〔記者邱奕欽／台北報導〕知名作家史丹利昨（29日）親自透露身體狀況亮起紅燈，坦言近期因病毒感染影響神經系統，導致顏面出現左半邊臉無力、麻痺，甚至是嘴歪眼斜等異常狀況，他同步也曬出自拍照說明病況，讓不少粉絲看了相當擔心。

史丹利時常分享生活、經歷、戀愛、人際以及時事等議題，如今談及身體抱恙，他表示此次症狀來得突然，自己也終於深切體會到「什麼叫嘴歪眼斜」。由於病毒感染影響神經系統，史丹利左半邊臉部肌肉失去力氣與控制，只要一不注意口水就會流出來卻不知道，食物與水也常從嘴角漏出來，形容自己彷彿「實現真正的嘴巴有洞」。

史丹利（右）因病毒感染導致眼歪嘴斜，卻未在第一時間告知病況，讓老婆Gigi十分憤怒。（組合照，翻攝自臉書）

除了飲食上的不便，眼部狀況也讓史丹利感到困擾，他坦言左眼閉合變得相當吃力，因此經常出現「流眼油」的情形，生活細節都必須特別留意，否則很容易發生狀況。面對外界關心，史丹利透露經過醫師診斷後，確認目前病況不算嚴重，將好好配合治療與休養，不過老婆「Gigi」林如琦則相當氣憤，直接在留言區斥責：「我真的很生氣你都沒有跟我說，今天看完醫生才讓我知道...」

