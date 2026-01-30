自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

史丹利突嘴歪眼斜！半邊臉無力麻痺「自拍曝現況」 老婆Gigi氣炸開罵

〔記者邱奕欽／台北報導〕知名作家史丹利昨（29日）親自透露身體狀況亮起紅燈，坦言近期因病毒感染影響神經系統，導致顏面出現左半邊臉無力、麻痺，甚至是嘴歪眼斜等異常狀況，他同步也曬出自拍照說明病況，讓不少粉絲看了相當擔心。

史丹利時常分享生活、經歷、戀愛、人際以及時事等議題，如今談及身體抱恙，他表示此次症狀來得突然，自己也終於深切體會到「什麼叫嘴歪眼斜」。由於病毒感染影響神經系統，史丹利左半邊臉部肌肉失去力氣與控制，只要一不注意口水就會流出來卻不知道，食物與水也常從嘴角漏出來，形容自己彷彿「實現真正的嘴巴有洞」。

史丹利（右）因病毒感染導致眼歪嘴斜，卻未在第一時間告知病況，讓老婆Gigi十分憤怒。（組合照，翻攝自臉書）史丹利（右）因病毒感染導致眼歪嘴斜，卻未在第一時間告知病況，讓老婆Gigi十分憤怒。（組合照，翻攝自臉書）

除了飲食上的不便，眼部狀況也讓史丹利感到困擾，他坦言左眼閉合變得相當吃力，因此經常出現「流眼油」的情形，生活細節都必須特別留意，否則很容易發生狀況。面對外界關心，史丹利透露經過醫師診斷後，確認目前病況不算嚴重，將好好配合治療與休養，不過老婆「Gigi」林如琦則相當氣憤，直接在留言區斥責：「我真的很生氣你都沒有跟我說，今天看完醫生才讓我知道...」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中