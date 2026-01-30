自由電子報
娛樂 日韓

「田徑女神」粉絲暴漲40萬！《單身即地獄5》金珉志打破圈粉公式

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》正夯，被封「田徑界Karina」的金珉志（김민지），正用一種「不賣萌、不討好」的方式，吸引觀眾注意，改寫「女嘉賓魅力公式」的想像。

節目裡的金珉志，是直球對決型選手，「喜歡就說、在意就問，情感戰場上毫不繞彎」，對心儀的「年下男」宋承一直球攻勢，被不少觀眾認證為直進女代表。

金珉志被封「田徑界Karina」。（翻攝自IG）金珉志被封「田徑界Karina」。（翻攝自IG）

節目外的金珉志，卻完全切換成另一個頻道，沒有精緻妝髮、濾鏡日常，IG幾乎被跑道、健身房、運動場全面佔領。

和《單身即地獄》裡華麗泳裝、聚光燈下的她相比，社群中的金珉志幾乎只做一件事：「運動。」跑步、游泳、重量訓練、球類運動輪番上陣，照片不是汗水就是肌肉線條。

正因這種反差，她的人氣曲線一路飆升。節目開播前追蹤數約40萬，如今直接翻倍衝破82萬。

金珉志拍寫真，同樣性感動人。（翻攝自IG）金珉志拍寫真，同樣性感動人。（翻攝自IG）

不少觀眾形容她：「不刻意裝可愛，但你會一直看下去」、「她連不在鏡頭前都很有說服力」。在戀愛實境秀越來越像表演競技場的時代，金珉志用一種「本能型」的存在感證明，真實、專注、對自己身分的自信，本身就很性感。

