娛樂 電視

「國光女神」抗癌半年收入銳減5倍！林茉晶嘆外貌改變：不是從前的自己

〔記者邱奕欽／台北報導〕林茉晶曾在節目《國光幫幫忙》中獲封「國光女神」，去年5月親自證實罹患卵巢癌第1期，歷經手術與6次化療、剃髮抗癌，體重更一度暴增20公斤。林茉晶近日受邀登上Podcast節目，首度完整談及這段抗癌歷程，坦言停工近半年，復出後「收入大概少了5倍」，更感嘆站在鏡頭前時，「感覺自己已經不是從前的自己...」

林茉晶去年5月證實罹患卵巢癌第1期，抗癌期間歷經手術、化療、剃髮，體重更一度暴增20公斤。（組合照，翻攝自IG）林茉晶去年5月證實罹患卵巢癌第1期，抗癌期間歷經手術、化療、剃髮，體重更一度暴增20公斤。（組合照，翻攝自IG）

林茉晶表示，整個治療期長達半年，幾乎完全停工，沒有辦法接任何工作，她透露化療療程是每3個禮拜1次，每次結束後抵抗力明顯下降，長達近1週的時間幾乎無法出門，身體也特別容易生病，常常才剛覺得體力恢復，轉眼又得再度面對下一次化療。

除了身體狀況，外貌改變對林茉晶也造成不小衝擊，她表示治療期間，「我是一直會變胖的」，即便化妝、上鏡，整個神態也和過去截然不同。回憶5月底化療結束，林茉晶隨即接到第一個工作，當時看著鏡頭裡的自己，內心湧上一股陌生感，「感覺自己已經不是從前的自己...」深刻意識到這段時間帶來的改變。

林茉晶。（資料照，記者陳奕全攝）林茉晶。（資料照，記者陳奕全攝）

談到復出後的現實狀況，林茉晶也不諱言壓力沉重，罹癌前幾乎是「什麼都可以接」，外景節目也能輕鬆應付，但為配合治療，身上裝設人工血管，不得不放棄得來不意的通告。林茉晶無奈表示，受限於生理因素，工作機會明顯減少，「收入大概少了5倍」，很多事無法勉強，只能視為重新開始的人生階段。

