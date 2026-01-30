裴斗娜坐上柏林評審席！史上第3位韓國影人

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國實力派女星裴斗娜，昨（29）確定受邀擔任第76屆柏林影展評審，正式加入評選最高榮譽「金熊獎」7人評審團，讓她成為史上第3位坐上柏林評審席的韓國影人。

過去受邀擔任柏林評審的韓國影人，只有2006年李英愛、2015年導演奉俊昊，如今裴斗娜接棒入列，被外界視為她長年活躍國際影壇、累積深厚信任度的最佳證明。

請繼續往下閱讀...

裴斗娜受邀擔任柏林影展主競賽評審。（達志影像）

本屆評審團主席由德國名導文溫德斯擔任，其餘成員同樣來頭不小，橫跨不同文化與世代，包括尼泊爾導演Min Bahadur Bham、日本導演Hikari，曾參與《寄生上流》製作的波蘭製片人Ewa Puszczyńska等，組合被影迷形容成「藝術雷達全開」，評選口味勢必犀利。

第76屆柏林影展主競賽評審，由德國名導文溫德斯（左）領軍，裴斗娜（上排中）等各國評審入列。（翻攝自X）

值得一提的是，今年沒有韓國電影挺進柏林影展主競賽，仍未在版圖上缺席。

導演洪尚秀的新作《她回來的那一天》（暫譯）入選「全景單元」，鄭智泳的《我的名字是》獲選「論壇單元」，而「Generation 14 Plus」單元，也將放映柳在仁導演的出道作《走向抹去的路》，展現不同視角的韓國創作能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法