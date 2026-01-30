自由電子報
娛樂 日韓

日本夜行性三巨頭！ZUTOMAYO 5月五股開唱

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本團體ZUTOMAYO繼2024年首度來台，一票難求，時隔兩年即將帶著新主題於5月16日再次重返台灣，於五股的新北工商展覽中心展開全新主題「INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」 巡迴演出，2月1日開放一般售票。

ZUTOMAYO是以創作歌手 ACAね 為核心的音樂企劃，2018年以一首〈秒針を噛む〉在 YouTube上打響名號，單曲迄今已累積超過 1.5 億點閱次數，也為《鏈鋸人》、《約定的夢幻島》《漂流家園》等全球熱門的動畫作品演唱主題曲。日本樂壇中因為名字裡都有「夜」字而將ZUTOMAYO 與YOASOBI、ヨルシカ（Yorushika）被合稱為「夜好性」三巨頭（或「深夜系」三大團體）。

ZUTOMAYO將來台開唱。（遠雄創藝提供）ZUTOMAYO將來台開唱。（遠雄創藝提供）

作為樂團中心的ACAね被譽為「平成潛力網路三大女歌手」之一，嗓音嘹亮且穿透力十足，演唱會時透過燈光與霧氣遮蔽面容。除了她之外樂團無固定成員，會根據歌曲需求邀請不同的編曲家、樂手和動畫師合作。ACAね常把日常細碎的情感寫得抽象又深刻，歌詞充滿隱喻，ZUTOMAYO因獨樹一幟的詞曲創作加以高品質的製作陣容，搭配動畫MV強烈的視覺風格、多元的周邊企劃、商品等等，完全創造出神秘且迷人的「真夜中世界觀」。

ZUTOMAYO的音樂很難被單一定義，融合了 J-Rock、Funk、Jazz、和電子音樂以及強烈的低音等等，ACAね更擅長進行聲音實驗，現場演出時將電視、電風扇、錄音帶等日常家電改為奇特樂器，現場會拿著特製的「飯匙」敲擊，連觀眾的應援物品也是飯匙，打造充滿動能的現場表演。

ZUTOMAYO票價圖。（遠雄創藝提供）ZUTOMAYO票價圖。（遠雄創藝提供）

去年登場的大阪萬博中，ACAね以1970年與2025年兩屆大阪萬博（EXPO）為靈感，推出了名為　《永遠深夜萬博「名巧は愚なるが如し」》的企劃， 在大阪城音樂廳首演，並正式登上 2025 大阪萬博最大的會場EXPO Arena「Matsuri」舉行特別公演。這場ACAね自主製作的計畫，即便預計面臨數千萬日圓的虧損，她仍堅持以免費現場演出形式開放給萬博參觀者。

ZUTOMAYO於2024年曾首度來台擔綱浮現祭（Emerge Fest 2024）壓軸演出，並且於台北進行史上首次海外專場，首次來台就造成極高討論度，門票更於開賣便旋即售罄，一票難求，證明其廣泛的影響力。今年五月在台北的舞台，將再次完整呈現 ZUTOMAYO 從音樂作品到強烈而精準的震撼演出現場。本次售票即將在1/22起開放會員抽選登記，並於2/1開放一般售票，更多細節請洽詢主辦單位遠雄創藝。

