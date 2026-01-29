「桃園女兒」舒華新歌回歸 臉蛋驚見法令紋？

韓國人氣女團i-dle台灣成員葉舒華，近期相當活躍。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團i-dle台灣成員葉舒華，近期相當活躍，不僅隨團展開2026全新世界巡迴演唱會，同時也將於3月7日登上台北大巨蛋，完成舒華在家鄉表演的夢想。i-dle近日曝光新歌，身為「桃園女兒」舒華在MV當中清新脫俗的五官和如白雪般的肌膚，加上一頭金燦燦的長髮，依舊迷人，不過有眼尖的網友截圖拍到，舒華原本看不到毛孔的雞蛋肌竟出現兩道清晰的法令紋，瞬間成為熱烈討論話題。

舒華在全新歌曲MV中，以一頭金色長直髮搭配齊瀏海現身。（翻攝自YouTube）

舒華在全新歌曲MV中，以一頭金色長直髮搭配齊瀏海現身，黑色短版上衣和牛仔褲露出她精實的腹部及腰線，且這次回歸舒華又瘦了，體重直直降到44公斤，身材看來更頎長。

發現舒華法令紋變明顯的網友懷疑她可能因為減重的關係，讓原本澎潤的雙頰凹陷，不過也有另一派網友認為「鏡頭角度」、「死亡燈光」才讓舒華臉上跑出兩道法令紋。

i-dle台灣成員舒華是「桃園女兒」。（資料照，記者李惠洲攝）

無論如何，在新歌當中舒華又唱又跳，整體看起來仍是美得像個洋娃娃，加上現在多為4K鏡頭，能將極微小之處拍得相當清晰，實在無須糾結在一個鏡頭之上。

