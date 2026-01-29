自由電子報
娛樂 日韓

快卡位！King＆Prince明抵台 班機時間曝光

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男團「King & Prince」受邀來台錄製除夕夜特別節目2026《超級巨星紅白藝能大賞》，這也是兩位成員首度在台灣合體，據悉永瀬廉、高橋海人將在明天（30日）中午抵達松山機場，屆時將與台灣粉絲相見歡。

高橋海人（左）、永瀬廉明天抵達松山機場。（翻攝自X）高橋海人（左）、永瀬廉明天抵達松山機場。（翻攝自X）

King & Prince去年以在日本預錄的方式參加台灣紅白的錄製，今年真的飛到台灣參加，將在1月31日前往台北小巨蛋進行錄製。過去i-dle、Kep1er等海外卡司皆曾出席記者會，按照慣例，King & Prince預計將與另一組合&TEAM一同出席記者會，向台灣觀眾問候並接受訪問。

另外難得來台，除了有「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING” IN TAIPEI」台北快閃店之外，同時設立「STARRING 期間限定珈琲館」，地點就在台北市中山區的羊毛與花‧光點，粉絲也千萬不能錯過。

King & Prince在2018年出道，至今未公開合體來過台灣，去年永瀬廉以日劇的名義，用個人身分來台舉行見面會，兩天門票全數完售，看得出King & Prince的高人氣。今年「KP雙子」來台消息公布，粉絲紛紛在網上求票，參加錄影現場抽選的粉絲也不在少數，可見粉絲相當重視此次的演出，要讓King & Prince雖身在異鄉，站上小巨蛋也要有「主場」的氣勢。

