女心焦父病危急返國 英航不退款要求提出「死亡證明」

網友以親身經驗批評英航「整個流程冷漠又官僚，在我最困難的時刻帶來額外壓力。」（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國一名網友莉茲．霍恩（Liz Horne）曝光英國航空（British Airways，以下簡稱英航）誇張行為，她表示自己去年旅泰度假，意外接獲父親病危消息，心急如焚的她急著返回英國，沒想到英航客服人員卻表示必須提出父親死亡證明才能退還機票款，又急又氣的莉茲崩潰說：他（父親）仍活著。

61歲的莉茲和丈夫尼維爾（Nevil Horne）原定要在泰國清邁度假3週，沒想到旅程進行到一半，卻傳來88歲老父親凱文病危，莉茲撥打英航客服電話，表示想將原定商務艙機票改為較早班次，早點回到布里斯托（Bristol）探望父親，沒想到英航竟回答：「把死亡證明寄給我們就能申請退款」。驚訝又憤怒的莉茲指出：「但他還沒過世啊！」英航仍堅持莉茲必須另外預訂2張新機票，之後再憑父親的死亡證明申請3500英鎊（約新台幣15.18萬元）退款。

請繼續往下閱讀...

英航客服人員卻表示必須提出父親死亡證明才能退還機票款，又急又氣的莉茲崩潰說：他（父親）仍活著。（歐新社）

莉茲花費2500英鎊（約新台幣10.8萬元）買新機票趕回英國，還好來得及見到失智老父最後一面。莉茲表示父親是在她返家2日後辭世，她在處理後事同時，還要與英航糾纏處理退款問題，並將英航索求的死亡證明傳給英航4次，但英航仍不斷要求重新提供。

莉茲對英航整個過程的冷漠及官僚非常不諒解，她批評「整個流程冷漠又官僚，在我最困難的時刻帶來額外壓力。」進一步得知英航設有喪親服務專線，但當初接聽電話的客服卻未告知，經過這次經驗後，莉茲決定未來再也不會搭乘英航，因為已經不是她心中的優秀英國企業。

英航發言人則回應，對莉茲得到的服務深感抱歉，目前正直接聯繫她，希望能解決此事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法