娛樂 音樂

周興哲參戰《歌手2026》 那英嚴肅：做好心理準備

汪蘇瀧在節目上點名：周興哲是《歌手2026》首發歌手之一。（翻攝自臉書）汪蘇瀧在節目上點名：周興哲是《歌手2026》首發歌手之一。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕兼具偶像外型與唱將實力的周興哲，在新生代創作歌手人氣高，近日汪蘇瀧在節目上點名：周興哲是《歌手2026》首發歌手之一。曾經在《歌手2024》歷經心情跌宕起伏的歌后那英忍不住嚴肅提醒：要做好心理準備，真的會很崩潰。有時候會連續幾期墊底拿倒數，那英更以自身經驗嘆，今天的成績不代表明天的表現，不開玩笑。

兼具偶像外型與唱將實力的周興哲，在新生代創作歌手人氣高。（翻攝自臉書）兼具偶像外型與唱將實力的周興哲，在新生代創作歌手人氣高。（翻攝自臉書）

30歲的周興哲最近在《聲生不息》與汪蘇瀧合作，現在周興哲要憑實力闖蕩《歌手2026》對他來說可能是打開中國市場的好機會。倘若周興哲表現不俗，就有可能像去年的李佳薇一樣，靠著絕佳唱功翻紅；不過也有可能像那英一樣，連續表現不如預期，不斷受到外界批評並質疑實力，壓力山大。

《歌手2026》官方目前尚未宣布正式參演名單，外傳除周興哲外，王力宏、林宥嘉也是節目單位強力邀請的對象，讓人十分期待。

曾經在《歌手2024》歷經心情跌宕起伏的歌后那英認為周興哲心臟要很大顆。（翻攝自微博）曾經在《歌手2024》歷經心情跌宕起伏的歌后那英認為周興哲心臟要很大顆。（翻攝自微博）

