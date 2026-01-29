走遍60間宮廟集氣上映 《三清：有祢我不怕》明全台感動登場

《三清：有祢我不怕》，將於明（30）日全台同步上映。（《三清》劇組提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以台灣民間信仰為題材拍攝製作的電影《三清：有祢我不怕》，將於明（30）日全台同步上映，涵蓋台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等14個縣市、20間戲院，讓不少影迷與宮廟信徒相當期待。

這部電影歷時4年拍攝完成，是新銳導演陳毅的首部紀錄長片，也被形容為後疫情時期最貼近人心的一部作品。影片揭開「三清宇宙」的神秘面紗，不只題材少見，更是國片中罕見獲得眾多宮廟實際支持相挺的作品，已榮獲瑞典電影節最佳紀錄片剪輯獎，並入選桃園電影節，話題不斷。

不過，電影上映之路並不輕鬆。因宣傳與上映經費吃緊，劇組日前親自走訪全台60間宮廟進行宣傳，其中以百年廟宇密集聞名的台南，讓導演與團隊深刻感受到滿滿的人情味。

《三清》導演陳毅（左2）與拍攝團隊感受台南滿滿人情味。（《三清》劇組提供）

劇組透露，在南鯤鯓代天府，廟方特別邀請團隊進入最內殿向五府千歲祈福，並拿出百年宮印蓋在上映祈福海報上；北汕尾鹿耳門天后宮主委則堅持留下劇組在廟裡用餐；開基共善堂、石精臼邢天府準備了羊肉湯與煎魚腸，八吉境五帝廟更是飲料、點心擺滿一桌，讓劇組直呼「真的太溫暖了」。

《三清：有祢我不怕》在台南將於大遠百威秀影城上映，多間宮廟也陸續在社群平台協助宣傳，以實際行動力挺信仰題材的國片。

《三清》獲得最多宮廟相挺的國片。（《三清》劇組提供）

劇組表示，這部作品並不著墨於神蹟，而是透過信仰，回望人在歷史洪流與現實壓力中的掙扎，談人與信仰、人與家庭，以及自己與自己的關係，並搭配大量插畫與動人配樂，就算沒有宗教背景的觀眾也能輕鬆看懂、產生共鳴。

導演陳毅同時也是作家與紀錄片導演，長期關注教育與青少年議題。他笑說，《三清：有祢我不怕》是一部充滿愛、也很「孩子氣」的電影，「希望大家記得帶衛生紙進場！」

