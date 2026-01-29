自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

走遍60間宮廟集氣上映 《三清：有祢我不怕》明全台感動登場

《三清：有祢我不怕》，將於明（30）日全台同步上映。（《三清》劇組提供）《三清：有祢我不怕》，將於明（30）日全台同步上映。（《三清》劇組提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以台灣民間信仰為題材拍攝製作的電影《三清：有祢我不怕》，將於明（30）日全台同步上映，涵蓋台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等14個縣市、20間戲院，讓不少影迷與宮廟信徒相當期待。

這部電影歷時4年拍攝完成，是新銳導演陳毅的首部紀錄長片，也被形容為後疫情時期最貼近人心的一部作品。影片揭開「三清宇宙」的神秘面紗，不只題材少見，更是國片中罕見獲得眾多宮廟實際支持相挺的作品，已榮獲瑞典電影節最佳紀錄片剪輯獎，並入選桃園電影節，話題不斷。

不過，電影上映之路並不輕鬆。因宣傳與上映經費吃緊，劇組日前親自走訪全台60間宮廟進行宣傳，其中以百年廟宇密集聞名的台南，讓導演與團隊深刻感受到滿滿的人情味。

《三清》導演陳毅（左2）與拍攝團隊感受台南滿滿人情味。（《三清》劇組提供）《三清》導演陳毅（左2）與拍攝團隊感受台南滿滿人情味。（《三清》劇組提供）

劇組透露，在南鯤鯓代天府，廟方特別邀請團隊進入最內殿向五府千歲祈福，並拿出百年宮印蓋在上映祈福海報上；北汕尾鹿耳門天后宮主委則堅持留下劇組在廟裡用餐；開基共善堂、石精臼邢天府準備了羊肉湯與煎魚腸，八吉境五帝廟更是飲料、點心擺滿一桌，讓劇組直呼「真的太溫暖了」。

《三清：有祢我不怕》在台南將於大遠百威秀影城上映，多間宮廟也陸續在社群平台協助宣傳，以實際行動力挺信仰題材的國片。

《三清》獲得最多宮廟相挺的國片。（《三清》劇組提供）《三清》獲得最多宮廟相挺的國片。（《三清》劇組提供）

劇組表示，這部作品並不著墨於神蹟，而是透過信仰，回望人在歷史洪流與現實壓力中的掙扎，談人與信仰、人與家庭，以及自己與自己的關係，並搭配大量插畫與動人配樂，就算沒有宗教背景的觀眾也能輕鬆看懂、產生共鳴。

導演陳毅同時也是作家與紀錄片導演，長期關注教育與青少年議題。他笑說，《三清：有祢我不怕》是一部充滿愛、也很「孩子氣」的電影，「希望大家記得帶衛生紙進場！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中