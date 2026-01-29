自由電子報
娛樂 音樂

閻奕格激薄造型上陣！與Marz23混血辣模老婆有這關係

〔記者張釔泠／台北報導〕「格格」閻奕格去年自組公司，推出格式化全新單曲《戒不掉你的愛》大受好評，MV播放量一路攀升，趁著聲量保持高檔，正式推出全新版本：《戒不掉你的愛 feat. Marz23》，力邀充滿爆發力的Marz23攜手打造男女合唱版，讓歌曲從獨角戲變成雙視角的愛情廝殺。

閻奕格、Marz23合作單曲。（格聲娛樂提供）閻奕格、Marz23合作單曲。（格聲娛樂提供）

格格閻奕格表示自己有個「搖滾魂」，一直非常欣賞Marz23和TRASH的音樂，「除了音樂好聽，也非常佩服他做音樂的態度。他的聲音很有穿透力，我就在想，如果我的聲音碰上他的爆發力，那個層次感一定會炸開，所以他絕對是合唱版的不二人選！」

閻奕格、Marz23合作單曲。（格聲娛樂提供）閻奕格、Marz23合作單曲。（格聲娛樂提供）

她在製作獨唱版時就把Demo寄給Marz23，Marz23聽完後很帥氣的回覆：「非常期待玩這首歌！」邀約沒過多久，兩人竟然在信義區的同一台電梯巧遇，十分有緣。而Marz23不僅答應合作，還神速地回傳了他新寫的主歌段落，讓格格大驚喜說：「真的太棒了，完全不用修改，直接拍板定案！」

閻奕格、Marz23合作單曲。（格聲娛樂提供）閻奕格、Marz23合作單曲。（格聲娛樂提供）

Marz23表示自己一向很看緣分，「一開始聽到歌時覺得蠻對味的，近期很少女歌手做這種搖滾。後來某天帶家人去信義區吃飯，竟遇到格格，心想肯定不是巧合，回家馬上就開始寫我那段Verse。」正式展開兩人的首次合作。

由於錄音期間，Marz23忙於演唱會，於是和格格分開錄音，格格表示，收到Marz23錄好的音軌時，被他聲音的能量振奮到，也因此把自己的部分加了更多不同的新想法，「透過線上來回幾次就完成最後的樣子，感覺大家對這首歌的想法挺有默契的！」

閻奕格、Marz23合作單曲。（格聲娛樂提供）閻奕格、Marz23合作單曲。（格聲娛樂提供）

格格和Marz23為新歌首次合體就是在拍攝MV，當天是在宜蘭的廢墟取景，幾乎是半戶外的場景，且剛好寒流來襲，格格身穿單薄的蕾絲短裙搭輕薄針織開襟衫，依然冷到不行，她笑說：「完全是耐冷的體力考驗，拍完隔天我也真的感冒了。」兩人聊天過程中發現，Marz23的混血辣模太太拍過格格《愛上現在的我》MV，讓兩人直說太有緣。

點圖放大
點圖放大body

